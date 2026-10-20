Junior Caminero gana el premio Juan Marichal al mejor dominicano en la MLB

Junior Caminero reacciona luego de disparar un cuadrangular en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. ( AFP )

Junior Caminero, tercera base de los Rays de Tampa Bay, fue anunciado oficialmente como el ganador de la sexta edición del premio Juan Marichal, la prestigiosa distinción que reconoce cada año al pelotero dominicano más destacado de la temporada en las Grandes Ligas.

Con apenas 23 años, la joven estrella de la antesala une su nombre a un selecto grupo de ganadores en la historia del galardón que incluye a Vladimir Guerrero Jr., Sandy Alcántara, Marcell Ozuna y Juan Soto, este último el único jugador en haber obtenido el trofeo en dos ocasiones.

El anuncio de esta entrega coincidió con una fecha muy especial: el 89 cumpleaños de don Juan Marichal, el legendario primer miembro dominicano del Salón de la Fama de Cooperstown.

Durante la transmisión oficial, el inmortal del pitcheo felicitó al joven quisqueyano, elogiando la rápida madurez mostrada en su carrera y deseándole el mayor de los éxitos en la búsqueda del trofeo del Comisionado.

Caminero conquistó el voto de la prensa especializada tras firmar una campaña de ensueño en 2026, dando una sólida continuidad a la proyección que venía mostrando desde la contienda anterior.

Un año especial

El nativo de Santo Domingo disputó los 162 partidos de la temporada regular, una prueba irrefutable de su durabilidad y consistencia. Durante ese trayecto, despachó 42 largometrajes, impulsó 101 carreras y anotó 100, alcanzando registros emblemáticos de poder dentro de la liga.

A nivel de métricas ofensivas, Caminero bateó para un promedio de .276, con un porcentaje de embasarse (OBP) de .360 y un slugging (SLG) de .524, para estructurar un sobresaliente OPS de .885.

Además, registró un OPS+ de 114 y acumuló un impresionante valor total de 5.7 victorias sobre el nivel de reemplazo (bWAR en Baseball-Reference), credenciales que le valieron su primera convocatoria al Juego de Estrellas.

A raíz de esta producción, se anticipa que Caminero figurará en el cuadro final de votación para el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Sin embargo, los honores personales quedan temporalmente en segundo plano para el toletero dominicano. En este momento, toda su atención está concentrada en disputar la primera Serie Mundial de su carrera, donde los Rays de Tampa Bay se medirán ante los Cerveceros de Milwaukee en un inédito duelo por el campeonato de las Mayores.