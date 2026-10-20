Con dos jonrones de Kevin Alcántara, el Licey aplasta a los Gigantes en San Francisco de Macorís

Kevin Alcántara, jardinero de los Tigres del Licey. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Los Tigres del Licey desataron una ofensiva demoledora para aplastar 14-1 a los Gigantes del Cibao este martes, en el estadio Julián Javier, apoyados en 11 imparables, tres de ellos cuadrangulares,

Kevin Alcántara encabezó el ataque azul al batear de 3-3, con dos jonrones y cuatro carreras remolcadas. El jardinero azul castigó al abridor Austin Goddard en la segunda entrada y volvió a sacar la pelota en el cuarto episodio frente a Alex Young, en ambos casos con dos outs.

El Licey encontró también un aporte determinante de Elvin Hernández, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en el octavo capítulo frente a Charles. Hernández terminó con dos hits en dos turnos oficiales, dos anotadas y cinco impulsadas, mientras que Sergio Alcántara aportó dos dobles, dos carreras anotadas y dos remolcadas.

La ofensiva de los Tigres fabricó carreras en distintos momentos del encuentro y aprovechó las dificultades del relevo francomacorisano. Los azules conectaron 11 hits, negociaron diez bases por bolas y batearon de 6-13 con corredores en posición anotadora, una combinación que les permitió convertir sus oportunidades en una ventaja amplia.

Rojas Jr. anotó dos carreras y pegó un doble, mientras que Rafael Hernández y Kevin Alcántara también cruzaron el plato en dos ocasiones. Francisco Mejía agregó un sencillo, una carrera anotada y una remolcada.

Ganó Martínez

El abridor azul Daniel Martínez (1-0) se llevó la victoria tras trabajar cinco entradas de cuatro hits y una carrera limpia, con una base por bolas y cinco ponches. Su dominio limitó la producción de los Gigantes, que terminaron con apenas cuatro imparables y dejaron a seis corredores sin poder remolcar una carrera en oportunidades con hombres en posición anotadora.

La única carrera de los locales llegó en el tercer episodio, cuando Jorge anotó. José Rojas y Carlos Franco conectaron dobles, pero el conjunto cibaeño no encontró continuidad ofensiva para amenazar la amplia ventaja liceísta.

Goddard (0-1) cargó con la derrota luego de permitir dos carreras en tres entradas. El relevo tampoco pudo contener a los visitantes: el Licey anotó diez carreras limpias y castigó a varios lanzadores de los Gigantes en una noche que terminó con una diferencia de 13 carreras.