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Con dos jonrones de Kevin Alcántara, el Licey aplasta a los Gigantes en San Francisco de Macorís

Los Tigres conectaron 11 hits, dispararon tres cuadrangulares y se terminaron imponiendo por 14-1

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    Con dos jonrones de Kevin Alcántara, el Licey aplasta a los Gigantes en San Francisco de Macorís
    Kevin Alcántara, jardinero de los Tigres del Licey. (CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY.)

    Los Tigres del Licey desataron una ofensiva demoledora para aplastar 14-1 a los Gigantes del Cibao este martes, en el estadio Julián Javier, apoyados en 11 imparables, tres de ellos cuadrangulares, 

    Kevin Alcántara encabezó el ataque azul al batear de 3-3, con dos jonrones y cuatro carreras remolcadas. El jardinero azul castigó al abridor Austin Goddard en la segunda entrada y volvió a sacar la pelota en el cuarto episodio frente a Alex Young, en ambos casos con dos outs.

    El Licey encontró también un aporte determinante de Elvin Hernández, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en el octavo capítulo frente a Charles. Hernández terminó con dos hits en dos turnos oficiales, dos anotadas y cinco impulsadas, mientras que Sergio Alcántara aportó dos dobles, dos carreras anotadas y dos remolcadas.

    La ofensiva de los Tigres fabricó carreras en distintos momentos del encuentro y aprovechó las dificultades del relevo francomacorisano. Los azules conectaron 11 hits, negociaron diez bases por bolas y batearon de 6-13 con corredores en posición anotadora, una combinación que les permitió convertir sus oportunidades en una ventaja amplia.

    Rojas Jr. anotó dos carreras y pegó un doble, mientras que Rafael Hernández y Kevin Alcántara también cruzaron el plato en dos ocasiones. Francisco Mejía agregó un sencillo, una carrera anotada y una remolcada.

    Ganó Martínez

    El abridor azul Daniel Martínez (1-0) se llevó la victoria tras trabajar cinco entradas de cuatro hits y una carrera limpia, con una base por bolas y cinco ponches. Su dominio limitó la producción de los Gigantes, que terminaron con apenas cuatro imparables y dejaron a seis corredores sin poder remolcar una carrera en  oportunidades con hombres en posición anotadora.

    La única carrera de los locales llegó en el tercer episodio, cuando Jorge anotó. José Rojas y Carlos Franco conectaron dobles, pero el conjunto cibaeño no encontró continuidad ofensiva para amenazar la amplia ventaja liceísta.

    Goddard (0-1) cargó con la derrota luego de permitir dos carreras en tres entradas. El relevo tampoco pudo contener a los visitantes: el Licey anotó diez carreras limpias y castigó a varios lanzadores de los Gigantes en una noche que terminó con una diferencia de 13 carreras.

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