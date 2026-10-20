Video | Los Leones le ponen número a la casa y logran su primer triunfo

Los jugadores de los Leones del Escogido celebran el cuadrangular de José Marmolejos que puso delante al conjunto escarlata 1-0 en el encuentro. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Los Leones del Escogido consiguieron este martes su primera victoria de la temporada 2026-2027 del béisbol otoño-invernal dominicano al derrotar 5-3 a las Estrellas Orientales, en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los escarlatas fabricaron sus cinco carreras entre las segunda y quinta entrada, el abridor Ángel Sánchez trabajó cuatro entradas por los Leones, en las que permitió tres imparables y una carrera, con tres boletos y dos ponches y el zurdo Reid VanScoter lanzó dos episodios sin permitir hit ni carreras y se acreditó la victoria.

Robinson Martínez trabajó el noveno capítulo para apuntarse el salvamento.

Por las Estrellas, Spencer Bivens cargó con la derrota tras permitir tres carreras, dos limpias, y cuatro hits en dos entradas y dos tercios. El relevo oriental no pudo contener la ofensiva roja, que terminó con nueve imparables.

Con el resultado, el Escogido colocó su récord en 1-3 y consiguió su primer triunfo de la campaña, en la que busca defender el bicampeonato nacional. Las Estrellas, por su parte, quedaron con marca de 2-2.

Los más destacados

Por los melenudos, José Marmolejos se fue de 4-1, con cuadrangular, una remolcada y una anotada; Andy Ibáñez, de 3-2, con dos dobles, una producida y una anotada; John Gil, de 3-1, con doble, empujada y base robada, y Erick González, de 4-1, con doble y anotada.

Por los verdes, Harold Ramírez bateó de 4-1, con doble, anotada, base robada y transferencia, y Marco Luciano, de 4-1, con doble y una impulsada.

Como anotaron

La primera vuelta de los escarlatas llegó en el segundo acto con un cuadrangular solitario de José Marmolejos por el jardín derecho contra Spencer Bivens, batazo que recorrió 396 pies de distancia a 100.2 millas por hora.

En la baja del tercero, Andy Ibáñez abrió con doble al prado izquierdo y anotó con sencillo al central por parte de John Gil, quien se estafó la segunda, donde luego fue puesto fuera por un viraje del lanzador Bivens.

Erik González pegó tubey al bosque izquierdo y alcanzó la registradora con infield-hit por segunda de Franchy Cordero, jugada que se combinó con error del inicialista John Lester.

La anotación que marcaron los paquidermos frente a Sánchez se produjo en el tercero luego de transferir a Aaron Schunk, quien pasó a segunda por imparable de Ismael Munguía al jardín izquierdo y a tercera por jugada de selección, anotando por rodado de Harold Ramírez por segunda.

En el octavo, los visitantes sumaron otras dos rayitas a la pizarra.

Próximo partido

Los Leones estarán recibiendo en el Estadio Quisqueya la visita de los Gigantes del Cibao a partir de las 7:15 p.m., mientras que los orientales estarán de visita en el Estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas.