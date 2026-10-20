Alfredo Sena y Wilson Reyes encabezan el talento dominicano en el Premundial U-18

Alfredo Sena en un entrenamiento. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Alfredo Sena y Wilson Reyes forman parte del grupo de jóvenes talentos que representarán a República Dominicana en el Premundial de Béisbol U-18, una competición que reunirá a las principales promesas de la región del 22 al 29 de octubre en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra.

Sena, campocorto vinculado a los Bravos de Atlanta, es considerado uno de los principales prospectos de la clase internacional de 2027. Según las proyecciones citadas en torno a su firma, el jugador podría recibir un bono de hasta US$5.8 millones el próximo 15 de enero.

El torpedero llega al torneo con experiencia en competencias internacionales y antecedentes que respaldan sus proyecciones ofensivas y defensivas.

En el Premundial U-15 de Las Américas de 2024, Sena lideró a República Dominicana en promedio de bateo, carreras impulsadas, cuadrangulares y bases robadas. Su desempeño le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso y su inclusión en el equipo Todos Estrellas.

Ese mismo año participó en la Copa Mundial U-15, donde conectó 11 imparables en 26 turnos, para promedio de .423. También disparó tres dobles, anotó 13 carreras e impulsó seis, con cinco boletos y apenas tres ponches.

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El joven pelotero trabaja bajo la orientación del dirigente Mendy López Jr. y el cuerpo técnico de la selección, con énfasis en la paciencia en el plato y el manejo de las emociones durante los partidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/whatsapp-image-2026-10-20-at-20309-pm1-ba59ac06.jpeg El torneo que se disputará del 22 al 29 de octubre en Guerra. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

"Estaba practicando distintas cosas que ellos vieron en mí. Hemos trabajado en mantener la emoción durante el partido y en que no debo apurarme, para que eso no me traiga dificultades en el juego", expresó Sena.

Wilson Reyes también apunta alto

Otro de los nombres que genera expectativas es el infielder Wilson Reyes, un bateador zurdo que sobresale por su capacidad de contacto, velocidad e instinto defensivos.

Reyes tiene condiciones para desempeñarse en distintas posiciones del lado izquierdo del cuadro y podría desarrollar su carrera profesional como campocorto. Actualmente, según las proyecciones citadas, negocia un posible bono de firma que rondaría los US$1.6 millones.

El jugador valoró la oportunidad de vestir el uniforme dominicano y compartir con compañeros y entrenadores de experiencia.

"Representar al país para mí es una cosa muy buena, que para mi carrera será inolvidable. La experiencia que he tenido hasta ahora con los muchachos es buena y vamos a trabajar duro para traer el oro al país", manifestó.

Reyes también destacó el trabajo de Mendy López Jr. y Wilton Guerrero, integrante del cuerpo técnico como coach de bateo.

El camino hacia el Mundial

República Dominicana competirá en el Grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y Curazao. El Grupo B lo integran Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, mientras que Canadá, Panamá y Puerto Rico conforman el Grupo C.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la superronda. Al concluir esa fase, los cuatro primeros conjuntos obtendrán su clasificación al Mundial U-18 de China 2027.

Los partidos serán transmitidos por los medios del Grupo de Medios Panorama, incluidos VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable en Estados Unidos. También estarán disponibles a través de Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.

La selección dominicana buscará aprovechar su condición de anfitriona y el talento de una generación que combina jugadores con experiencia internacional y prospectos que aspiran a dar el salto al béisbol profesional.