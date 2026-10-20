Toros exhiben su poder con tres jonrones y vuelven a imponerse a las Águilas

Los Toros se recuperaron después de estar debajo 3-0. ( CEDIDA POR TOROS DEL ESTE )

Los Toros del Este hicieron sentir su poder ofensivo en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, donde conectaron tres cuadrangulares para derrotar 7-4 a las Águilas Cibaeñas y conseguir su segunda victoria en igual número de enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada.

Enmanuel Valdez, Eguy Rosario y Allan Castro encabezaron la ofensiva de los romanenses, que remontaron una desventaja de tres carreras con un ataque que tuvo su momento decisivo en el tercer episodio.

Las Águilas habían tomado ventaja de 2-0 en la primera entrada frente al abridor Noah Skirrow, cuando Víctor Scott II anotó por un passed ball del receptor Pedro Severino y Mason McCoy cruzó el plato con un elevado de sacrificio de Raynel Delgado.

En el segundo capítulo, Adalberto Mondesí disparó un triple y anotó posteriormente con otro elevado de sacrificio, esta vez de Steward Berroa, para colocar la pizarra 3-0.

La respuesta de los Toros comenzó en el cierre de ese episodio con un jonrón solitario de Valdez frente a Luis Peña.

Un capítulo después, los locales castigaron al relevista Carlos Peña con cuatro carreras. Rosario conectó un cuadrangular de dos vueltas que igualó las acciones 3-3 y Castro lo siguió con otro batazo de cuatro esquinas que puso delante a los romanenses.

La ofensiva continuó con un doble de Valdez y otro de Yairo Muñoz, que remolcó la quinta carrera antes de que Jorge Alcalá sustituyera a Peña.

Los Toros ampliaron su ventaja en el séptimo, después de que Mike Rosario llegara a tercera por un error en tiro del receptor J.C. Escarra.

Muñoz produjo la sexta anotación con un sencillo frente a Deury Carrasco, quien había reemplazado a Génesis Cabrera, y Severino agregó otro imparable impulsador que llevó al plato a Rainer Núñez para el 7-3.

Las Águilas descontaron en el octavo ante Joe Record. J.C. Escarra recibió una base por bolas y avanzó a tercera con sencillos de Aderlin Rodríguez y Raynel Delgado, antes de anotar mediante un rodado para out forzado de Alberto Rodríguez.

Con ventaja de tres carreras, Joe Corbett se encargó del noveno episodio y retiró a los tres bateadores que enfrentó, incluidos Berroa y Scott II por la vía del ponche, para sellar la segunda victoria de los Toros sobre las Águilas en la campaña.

Por los Toros, Rosario de 5-1, un jonrón, dos empujadas. Yairo Muñoz de 4-3, dos empujadas. Valdez de 3-3, dos anotadas, una empujada y Castro, de 3-1, un jonrón, una anotada, una empujada.

Por las Águilas, Delgado de 3-1, una empujada. Berroa, de 3-0, una remolcada y Alberto Rodríguez de 2-0 y una empujada.