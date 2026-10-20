Wander Franco pudo estar en la Serie Mundial, pero abusar de una menor lo dejó fuera

Los Rays de Tampa Bay disputarán la Serie Mundial de 2026 sin Wander Franco, el campocorto dominicano con el que comprometieron un contrato de 182 millones de dólares en 2021 para convertirlo en la figura alrededor de la cual se estructurara el equipo.

Sin embargo, la carrera del jugador quedó interrumpida en agosto de 2023 cuando surgieron las acusaciones de abuso sexual contra una adolescente en República Dominicana.

Tampa Bay consiguió el campeonato de la Liga Americana el lunes 19 de octubre, tras derrotar 7-3 a los Guardianes de Cleveland. Su rival será los Cerveceros de Milwaukee, en una Serie Mundial que comenzará el viernes 23 de octubre pactada a un 7-4.

Franco, de 25 años, está bajo ese contrato con la organización, pero no juega en Grandes Ligas desde el 12 de agosto de 2023 después de que surgieron los rumores del presunto abuso sexual. El equipo lo colocó en la lista restringida y allí permanece hasta la fecha.

La Corte de Apelación de Puerto Plata decidirá el 29 de octubre sobre el perdón judicial concedido a Franco. El Ministerio Público solicita revocar el fallo e imponerle cinco años de prisión. Para esa fecha, los Rays podrán haberse proclamado campeones... o los Cerveceros.

Situación actual

En noviembre de 2021, cuando tenía apenas 20 años y 81 partidos de experiencia en la MLB, Franco firmó un contrato de 11 temporadas por 182 millones de dólares, con vigencia hasta 2032 y una opción adicional para 2033. Pero no cobra desde 2023 y ha dejado de percibir unos 25 millones.

Era (y sigue siendo) la mayores inversión comprometida por Tampa Bay en un jugador en la historia de la franquicia, nacida en 1998.

El talento que había motivado aquel acuerdo seguía visible en 2023. Antes de quedar apartado, el dominicano acumulaba 17 jonrones, 58 carreras impulsadas y 30 bases robadas. También había participado en su primer Juego de Estrellas.

Su rendimiento y contrato permiten plantear que habría tenido posibilidades de integrar la plantilla de 2026 si su carrera hubiera seguido su curso.

Franco quedó fuera del béisbol después de que se conocieran acusaciones relacionadas con una menor de 14 años.

En junio de 2025 recibió una condena suspendida de dos años por abuso sexual. Tras una apelación, se celebró un nuevo juicio.

En mayo de 2026, un tribunal de Puerto Plata volvió a declararlo penalmente responsable de abuso sexual y psicológico contra la adolescente, pero le otorgó un perdón judicial.

Esa decisión evitó que cumpliera prisión, sin eliminar la declaración de responsabilidad penal.

El tribunal consideró, entre otros aspectos, la extorsión que sufrió el pelotero por parte de la madre de la adolescente.

La decisión judicial tampoco supuso su regreso automático al béisbol estadounidense.

Franco permanece fuera de las Grandes Ligas mientras MLB conserva la facultad de imponer sanciones disciplinarias independientes de las decisiones de los tribunales dominicanos.

Caminero estará donde Franco pudo haber estado

Otro dominicano ocupa ahora un lugar destacado en Tampa Bay: Junior Caminero.

El antesalista llegó a la Serie Mundial después de una temporada de 42 cuadrangulares y 101 carreras remolcadas. También conectó un jonrón de dos carreras en el partido que aseguró la clasificación ante Cleveland