El Licey blanquea sin hit a los Toros en una victoria 3-0 que los deja en el primer lugar

Los Tigres del Licey (imagen de archivo del pasado 20 de octubre) vencieron 3-0 a los Toros del Este en una blanqueada sin hit la noche del miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Francisco Micheli. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Lo Tigres del Licey combinaron siete lanzadores para una blanqueada sin hit 3-0 sobre los Toros del Este y de paso frenaron la cadena victoriosa de tres triunfos de los romanenses que cayeron en su propio parque.

Luis Gil (2.1); Randel Clemente (0.2); Alexander Cornielle (2.0); Michael Arias (1.0); Luis Frías (1.0); Wander Suero y Jean Carlos Mejía (1.0), quien salvó el partido se unieron para mantener al equipo líder de la regular hasta ese partido.

El partido lo ganó Clemente (1-0), salvó Mejía (1) y perdió Bryce Conley (0-1).

Mejía se metió en problemas en el noveno con dos hombres en segunda y primera, pero finalmente dominó a Alan Castro con un elevado a primera base en zona foul, que Ramón Hernández capturó sin dificultades para completar la blanqueada número 12 de la pelota invernal dominicana.

De paso es el quinto partido que lanzan los Tigres y el segundo que reciben los Toros, ambos del Licey. El anterior fue el 1 de noviembre de 2022 en un triunfo 2-0 del Licey, que ahora encabeza la tabla (4-1) con sus rivales de esta noche a un juego (3-2).

El Licey abrió el marcador en el cuarto episodio frente al abridor Bryce Conley.

Ramón Hernández llegó a primera por un error en tiro del antesalista Yairo Muñoz y, después de un ponche a Cristhian Adames, anotó por sencillo de Estevan Florial al jardín derecho, combinado con un error de Allan Castro.

En el sexto, los Tigres ampliaron la ventaja frente a Wilian Bormie, quien concedió boleto a Sergio Alcántara, permitió sencillo de Hernández y otorgó transferencia a Florial para llenar las bases con un out.

Ángel Felipe entró en su relevo y ponchó a Kevin Alcántara, pero con dos outs cometió un balk que permitió anotar a Sergio Alcántara. Aún así Felipe salió sin mayores dificultades de la situación luego de ponchar a Francisco Mejía, quien dejó corredores en segunda y tercera.

La tercera carrera llegó en el octavo frente a Lucas Sims, también después de dos outs. Cristhian Adames negoció boleto, se robó segunda y anotó por doble de Florial al jardín derecho.

Los Toros tuvieron oportunidades frente al pitcheo azul. En el segundo episodio, Francisco Urbáez recibió boleto de Luis Gil y se robó segunda, pero quedó allí después de un ponche a Juan Brito y una línea de Yairo Muñoz.

En el tercero, Wilmer Difo recibió boleto de Gil y avanzó a segunda por un balk de Randel Clemente, quien había sustituido al abridor. Difo llegó a tercera por rodado de Gilberto Celestino, pero Clemente ponchó a Ronny Simon para terminar la amenaza.

Fecha Duelo Resultado

29/05/1954 Licey–Escogido Licey 3-0

20/11/1959 Escogido–Águilas Escogido 5-0

28/10/1974 Escogido–Águilas Escogido 3-1

03/12/1990 Azucareros–Águilas Azucareros 4-0

22/11/1991 Licey–Estrellas Licey 1-0

22/11/1999 Pollos del Cibao–Águilas Pollos del Cibao 2-0

14/01/2008 Licey–Estrellas Licey 3-0

14/01/2014 Escogido–Licey Escogido 6-0

16/11/2020 Toros–Licey Toros 2-0

01/11/2022 Licey–Toros Licey 2-0

07/11/2023 Estrellas–Licey Estrellas 2-0

21/10/2026 Licey-Toros 3-0