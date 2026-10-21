Ismael Munguía se ha consolidado como uno de los importados más productivos del béisbol invernal dominicano. En su tercera campaña en el país, el jardinero nicaragüense vuelve a aportar su capacidad de contacto y disciplina en el plato a la ofensiva de las Estrellas Orientales, equipo al que sirve como primer bate.

Su rendimiento en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) ha ido en ascenso. Después de batear .289 en la temporada 2024-2025, Munguía dio un salto importante en la campaña siguiente, cuando conquistó el liderato de bateo con promedio de .368.

El desempeño confirmó su capacidad para producir en una liga exigente, pero el nicaragüense mantiene la mirada puesta en otro objetivo: alcanzar las Grandes Ligas, una meta que persigue desde que fue firmado al profesionalismo en 2016.

A sus 28 años, y después de nueve años de experiencia en los circuitos minoritarios, Munguía todavía espera la oportunidad que le permita demostrar su talento en el máximo nivel del béisbol.

"Estamos ahora mismo como agente libre, esperando que se abran las negociaciones en Grandes Ligas y que se nos dé la oportunidad de regresar en el verano a los Estados Unidos", explicó el jardinero al referirse a su situación contractual.

Mientras aguarda por ese llamado, el jugador aprovecha la vitrina que representa el béisbol dominicano para mantener su ritmo competitivo y seguir demostrando sus herramientas ofensivas.

Su línea ofensiva ofensiva en los circuitos minoritarios es de .291/.360/.404 con 426 anotadas y 294 remolques.

Al inicio de la jornada de este miércoles, Munguía presentaba una línea ofensiva de .444/.524/.500, con tres carreras anotadas y tres impulsadas en 18 turnos al bate, números que respaldan su buen comienzo con el conjunto de San Pedro de Macorís.

Conforme con el sistema ABS

Munguía también valoró positivamente la implementación del sistema automatizado para la revisión de bolas y strikes (ABS, por sus siglas en inglés) en el campeonato dominicano.

El jardinero consideró que la herramienta se ha integrado de manera favorable al desarrollo de los partidos y aseguró que, hasta el momento, no ha tenido inconvenientes con su utilización.

"El ABS está muy bien, está perfecto, y yo creo que no hay problemas por ahora. No tengo ningún problema con eso", expresó.

Para Munguía, el presente transcurre entre la responsabilidad de contribuir a las aspiraciones de las Estrellas y la expectativa de recibir una nueva oportunidad en el béisbol estadounidense.