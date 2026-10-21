Leo Bernal no tiene fecha de salida ni restricciones de juego impuestas por su organización para su participación en el béisbol dominicano.

El receptor aseguró que podrá jugar sin limitaciones de tiempo, por lo que su permanencia en el torneo dependerá de cómo responda físicamente.

El panameño arrancó la jornada del martes con un promedio .222 para los tres primeros encuentros de la campaña, y viene de tener una línea ofensiva de .284/.333/.474 con cinco cuadrangulares y 21 remolques.

"Hasta que el cuerpo diga", expresó Bernal a Diario Libre al referirse al tiempo que espera permanecer en el país, una noticia alentadora para el conjunto que contará con sus servicios durante la temporada.

El jugador también valoró la implementación del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), una herramienta que ya conoce por su experiencia en las ligas menores.

Para Bernal, la incorporación de esta tecnología representa una señal de que el béisbol dominicano procura mantenerse a la vanguardia y adoptar mecanismos utilizados en las Grandes Ligas (MLB). Considera que esa apertura contribuye a la evolución del torneo y a fortalecer su prestigio.

Molina su mentor

Otro de los aspectos que destacó fue la oportunidad de compartir con Yadier Molina, una figura que admiraba desde niño y a quien ahora puede acudir en busca de orientación sobre el juego con los Cardenales de San Luis.

Bernal confesó que ver jugar al legendario receptor puertorriqueño era uno de sus sueños de infancia. La coincidencia dentro de una misma organización le ha permitido compartir tiempo con Molina y conversar sobre distintos aspectos del béisbol.

Lo describió como "un hombre del béisbol que le gusta pasar el mensaje" y agradeció la disposición del exreceptor de las Grandes Ligas para compartir sus conocimientos y ofrecerle consejos que pueden ayudarlo en su desarrollo.