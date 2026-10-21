Noelvi Marte es de esos nombres que no estaba supuesto a integrarse tan temprano a la Lidom, pero su carrera no va al ritmo que esperaban en Cincinnati y el curso que acaba de finalizar en Estados Unidos no sirvió para levantar. Toca trabajar extra y el circuito dominicano puede servir de laboratorio.

El antesalista/jardinero cotuisano viene de agotar solo 63 partidos en unos Rojos donde ha perdido relevancia, fue enviado a ligas menores en dos ocasiones y ha visto cómo su compatriota Héctor Rodríguez se ha convertido en la apuesta por el espacio que él ocupaba.

Marte es parte de unos Gigantes que el martes ante el Escogido presentó una alineación que incluyó nombres como Marcell Ozuna, Agustín Ramírez, Pablo Reyes y Nomar Mazara, con paso reciente por la MLB y con necesidades distintas de exhibirse en el torneo.

"Es una gran oportunidad para mi carrera compartir con estos jóvenes y veteranos", dijo Marte, de 25 años, al atender a los medios. "Ozuna es como si fuera mi papá a nivel de bateo. Siempre que tengo la oportunidad de estar cerca de él absorbo lo más que puedo por la experiencia que ha tenido en Grandes Ligas; (Carlos) Peguero por igual... estoy muy sorprendido con el talento que veo en este grupo".

Marte, por quien los Marineros pagaron un bono de 1.5 millones de dólares en 2018, fue traspasado a los Rojos en 2022 dentro del paquete de prospectosf que obtuvo el equipo a cambio del derecho banilejo Luis Castillo.

Su debut ligamayorista llegó el 19 de agosto de 2023, pero el ocho de marzo de 2024 se conoció su fallo a una prueba de dopaje donde se halló en su cuerpo boldenona y purgó una sanción de 80 partidos.

Regresó ese curso al Big Show para jugar 66 partidos de apenas cuatro jonrones y un OPS de .549. En 2025 disputó 90 choques con 14 batazos que volaron la verja y produjo 51 vueltas. Ha sido lo mejor que se ha visto de él. Esta zafra solo tuvo 201 apariciones y ha cedido relevancia.

"Vengo a divertirme, pero seguir trabajando en lo que es la consistencia, tomar buenos turnos, jugar al 100 %, que es lo más importante y, sobre todo, la confianza y saber que puedo aportar a este equipo", reflexionó Marte, quien apareciera durante cinco campañas (2020-2024) entre los mejores 100 prospectos del béisbol, incluyendo el puesto 11 en 2022 en MLB Pipeline y en 2023 fue parte del equipo del mundo en el Juego del Futuro.

Igual, representó a España en las eliminatorias al Clásico Mundial de 2022 gracias a su doble pasaporte.

Carta abierta

Marte cuenta con el visto bueno de los Rojos de Cincinnati para jugar sin restricciones durante la temporada de Lidom.

"Estoy aquí para jugar hasta que Dios diga", expresó el antesalista.

El jugador de 25 años explicó que se siente motivado por la posibilidad de continuar su desarrollo en un ambiente competitivo, mientras procura mantener la consistencia en el plato y aportar a las aspiraciones de los Gigantes.

Ozuna, su referencia en el bateo

Marte destacó especialmente la oportunidad de compartir el clubhouse con Ozuna, a quien considera una figura de referencia para continuar su aprendizaje como bateador.

"Ozuna es como si fuera mi papá a nivel de bateo. Siempre que tengo la oportunidad de estar cerca de él, trato de aprender lo más que pueda de la experiencia que ha tenido durante su carrera", dijo.

También valoró la presencia de Carlos Peguero y Moisés Sierra, además del talento que observa entre los jugadores más jóvenes del conjunto.

El versatil jugador entiende que esa combinación de experiencia y juventud representa una oportunidad para crecer individualmente y contribuir al objetivo colectivo de los Gigantes.

De la Cruz, un talento extraordinario

Noelvi eogio a su compañero de organización Elly de la Cruz, con quien mantiene una estrecha amistad y con quien ha compartido en el béisbol de Grandes Ligas.

"Es de esperarse que él se robe el show donde quiera que vaya, porque Dios le ha dado un talento que solamente es para él. Para mí ha sido un orgullo poder compartir un clubhouse con él", comentó.

Marte considera que de la Cruz posee condiciones extraordinarias y lo colocó entre los jugadores más completos del béisbol actual.

"Es un tipo que está cerca de Ohtani. Lo único que le falta es subirse en el montículo, porque las millas las tiene", afirmó.

De la Cruz viene de una temporada de 2026 en la que conectó 30 cuadrangulares, remolcó 79 carreras y se robó 30 bases con Cincinnati, una muestra de su combinación de poder y velocidad.

Un comienzo que busca mejorar

En sus primeros tres partidos con los Gigantes, Marte presenta una línea ofensiva de .200 de promedio, .250 de porcentaje de embasarse y .200 de slugging.

El jugador reconoce que la consistencia es uno de los aspectos en los que debe concentrarse para encontrar su mejor versión durante el torneo.

El jugador espera que el conjunto pueda encontrar el equilibrio necesario para competir y sumar victorias durante la serie regular.