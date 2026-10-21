Los Dodgers descartan operar a Ohtani durante el receso de Grandes Ligas

El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani (17), reacciona después de recibir una base por bolas en la sexta entrada del juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee en el Uniqlo Field en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California, EE. UU., 14 de octubre de 2026. ( EFE )

Los Dodgers de Los Ángeles descartaron el miércoles que el astro japonés Shohei Ohtani se someta a una operación durante el receso de las Grandes Ligas, tras el final de una campaña decepcionante marcada por las lesiones.

El mal rendimiento de un Ohtani aquejado físicamente fue señalado como uno de los factores clave del fracaso de los Dodgers en los playoffs y en su fallida aspiración de ganar su tercera Serie Mundial consecutiva.

El equipo cerró su temporada la semana pasada al sufrir una barrida de 4-0 en su serie ante los Cerveceros de Milwaukee, que lucharán por el título con los Rays de Tampa Bay desde el viernes.

Ohtani, de 32 años, venía lidiando con problemas en la rodilla y el bíceps desde julio. Los angelinos han sido criticados por la forma en que gestionaron las lesiones del cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso).

Algunos comentaristas han cuestionado si la exigente carga de trabajo de Ohtani como lanzador y bateador estuvo detrás de su bajón de rendimiento.

Pero el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, afirmó el miércoles que la estrella seguirá lanzando la próxima temporada.

Friedman dijo a periodistas que la opción de operar a Ohtani "no está sobre la mesa" y resaltó que el jugador tenía varios frentes abiertos en términos de molestias físicas.

"La rodilla llegaba a un buen punto y entonces el bíceps empezaba a molestarle. Fueron varias cosas distintas: algunas se calmaban durante un tiempo, otras volvían a irritarse", explicó.

- Seguir en la doble función -

Ohtani es considerado por algunos especialistas el mejor jugador de la historia del béisbol, precisamente por su talento en la posición de lanzador y también en la de bateador.

Sin embargo, sus problemas físicos lo dejaron sin poder lanzar cuando se especulaba con que podría aspirar al premio Cy Young de 2026, que se otorga al mejor pitcher de la temporada.

Friedman dijo que los Dodgers quieren que Ohtani lance la próxima campaña, pero que el equipo desarrollará una estrategia que permita a su jugador estrella llegar a la postemporada en plena forma.

"No solo espero que lance, estoy entusiasmado con que vaya a lanzar", dijo. "Ahora la cuestión es cómo gestionamos una temporada larga y conseguimos que esté en su mejor nivel de cara a octubre. Ese es el desafío y tenemos que resolverlo juntos".

Los números de Ohtani en 2026 fueron los peores desde que firmó con los Dodgers en 2023. El nipón conectó apenas 30 jonrones este año, frente a los 54 y 55 cuadrangulares que disparó en sus dos primeras campañas de temporada regular, en 2024 y 2025.

Su promedio de bateo cayó a .275, por debajo de 2024 (.310) y 2025 (.282).