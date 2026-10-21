Posponen por lluvia partido entre Estrellas y Águilas en Santiago

Momento en el que el partido es suspendido en el Estadio Cibao es suspendido. ( CEDIDA POR LIDOM. )

El partido que disputarían este miércoles las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao fue pospuesto debido a las precipitaciones que afectan gran parte de la región norte del país.

El encuentro apenas comenzaba a tomar forma cuando las condiciones del terreno obligaron a detener la acción.

Con el marcador 0-0, el partido fue interrumpido en la segunda entrada, mientras el personal de mantenimiento colocaba las lonas sobre la media luna del estadio para proteger el terreno de juego.

Sin embargo, los esfuerzos por preservar las condiciones del campo no fueron suficientes. Momentos después, la terna arbitral determinó que no existían las condiciones necesarias para continuar el compromiso, por lo que se decidió su posposición.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) informará posteriormente la fecha en que será completado el encuentro, que quedó pendiente sin que ninguno de los dos equipos pudiera tomar ventaja en la pizarra.

La suspensión representa el primer partido pospuesto por lluvia en lo que va del campeonato 2026-2027, dedicado a la memoria del empresario francomacorisano Héctor José Rizek Llabaly.

En el calendario oficial, ambos conjuntos volverán a encontrarse el miércoles 4 de noviembre, cuando las Águilas reciban a las Estrellas en el Estadio Cibao, a partir de las 7:30 de la noche.

Últimas dos temporadas

Las precipitaciones se han convertido en un factor que condiciona la programación del béisbol invernal dominicano.

En las dos últimas temporadas, las suspensiones por lluvia superaron la veintena de partidos, lo que obligó a LIidom a realizar ajustes para completar el calendario de la serie regular.

En la campaña 2024-2025, fueron 21 los encuentros pospuestos por las condiciones meteorológicas.

Las interrupciones incidieron en la programación de la recta final del calendario y obligaron a reubicar partidos pendientes en jornadas consecutivas.

La situación volvió a repetirse en la temporada 2025-2026. Durante octubre de 2025, las lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa provocaron la suspensión de 23 encuentros.

La acumulación de encuentros pendientes representa un desafío para la organización del torneo, pues obliga a coordinar nuevas fechas, ajustar los días de descanso de los equipos y concentrar compromisos en tramos más apretados del calendario.