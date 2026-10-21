¿Puede Wander Franco recibir anillo y dinero si Tampa gana la Serie Mundial?

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata reprogramó para el próximo 29 de octubre la lectura de su decisión sobre los recursos de apelación interpuestos en el proceso judicial contra el pelotero Wander Franco, por violación sexual y violencia psicológica en perjuicio de una adolescente. ( DL/ANEUDY TAVÁREZ )

Mientras los Rays de Tampa Bay se alistan para disputar la Serie Mundial de 2026 en un hito histórico para la franquicia, un fantasma del pasado reciente sobrevuela el entorno del equipo: la figura del campocorto dominicano Wander Franco.

Inhabilitado y colocado en la Lista Restringida de las Grandes Ligas desde mediados de la temporada 2024 tras las graves acusaciones y procesos judiciales enfrentados en la República Dominicana, el caso de Franco reabre una interrogante jurídica, financiera y de etiqueta deportiva dentro de las Mayores: ¿qué le corresponde recibir a un jugador en su condición si el club se corona campeón del Clásico de Otoño?

Grandes Ligas no obligan a ninguna organización a entregar el codiciado anillo de campeón a un integrante en particular. A diferencia de las medallas olímpicas o los trofeos oficiales, las sortijas son piezas de propiedad privada financiadas al cien por ciento por los dueños de la franquicia.

Por ende, la directiva de Tampa Bay posee la potestad absoluta de confeccionar la lista de receptores. Tratándose de un atleta suspendido indefinidamente y albergado en la Lista Restringida por un escándalo que impactó la imagen institucional de la marca, la probabilidad de que los Rays decidan otorgarle un anillo es baja.

Sin embargo, el plano económico ofrece matices distintos a través de la bolsa monetaria de la postemporada (playoff share). Este fondo, alimentado por un porcentaje de la recaudación de taquilla de los partidos de postemporada, se distribuye entre las organizaciones participantes.

No obstante, la asignación individual del dinero no la determina el dueño del equipo ni la oficina del Comisionado, sino los propios jugadores y el cuerpo técnico mediante una votación a puerta cerrada antes de iniciar los playoffs.

La temporada pasada, los jugadores de los Dodgers entregaron 84 pagos a jugadores y técnicos por valor de 484,747 dólares, cada una. Los subcampeones Azulejos repartieron 70 a razón de 354,118. En la lista se puede incluir personal de liga menores y hasta familiares de peloteros.

En dicha asamblea, el plantel decide quiénes reciben un "bono completo", una "fracción de bono" o simplemente un reconocimiento en efectivo.

Dado que Franco permaneció en la Lista Restringida durante toda la contienda de 2026 (no cobra del club desde 2023 y ha dejado de percibir 15 millones de dólares) sin devengar salario ni acumular tiempo de servicio registrado en el terreno de juego, no existe sustento contractual ni ético para que sus antiguos compañeros voten a favor de otorgarle una partida del botín acumulado.

Los fondos suelen reservarse para peloteros activos, personal de apoyo, entrenadores, receptores de práctica y miembros del cuerpo técnico que contribuyeron directamente en las trincheras a lo largo de los 162 partidos de la vuelta regular y las series de octubre.

Sin margen de maniobra

Así, aunque el banilejo firmó en su momento una extensión de contrato por 11 años y 182 millones de dólares destinada a convertirlo en el rostro de la franquicia, el desenlace de la Serie Mundial de 2026 lo encuentra en el aislamiento deportivo más severo.

Salvo una sorpresa sin precedentes en la cultura de vestidore de las Mayores, el torpedero peraviense quedará excluido tanto del tesoro financiero como del símbolo dorado que inmortaliza a los campeones de las Grandes Ligas.