Ricki Moneys y Leanders Matos encabezan el talento de Milwaukee con RD en el U-18

Se espera gran participación de Ricki Moneys, Leanders Matos y Argeni Fernández. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La República Dominicana buscará su clasificación al Mundial de Béisbol U-18 con un grupo de jóvenes talentos que incluye a Ricki Moneys y Leanders Matos, dos prospectos de los Cerveceros de Milwaukee, además del jardinero Argeni Fernández.

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció el roster que representará al país en el Premundial de la categoría, que se celebrará del 22 al 29 de octubre en territorio dominicano, con partidos en las instalaciones de IPL Academy, en el municipio de Guerra.

Moneys, ubicado en el puesto 15 entre los mejores prospectos de Milwaukee, encabeza un grupo de jugadores que buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa para avanzar a la cita mundialista.

Moneys sobresale con su bate y velocidad

Nativo de San Pedro de Macorís, Moneys firmó con los Cerveceros por un bono de 1.15 millones de dólares durante el período de firmas internacionales. En su primera temporada en la Liga de Verano Dominicana (DSL), dejó números que reforzaron su proyección dentro de la organización.

En 53 partidos, bateó para promedio de .289, conectó 21 extrabases, incluidos cinco cuadrangulares y cinco triples, y se robó 28 bases. Su desempeño le valió un lugar en el equipo Todos Estrellas de la competición.

El prospecto destacó el aprendizaje adquirido durante su primera campaña profesional y el significado de representar al país junto a sus compañeros.

"Una primera temporada que nos dejó muchos aprendizajes y crecimiento en la madurez y enfoque", expresó Moneys.

Sobre su participación en el combinado nacional, agregó: "Es la primera vez que estamos aquí nosotros tres y vamos a representar a la República Dominicana".

Entre sus principales herramientas figuran la velocidad de manos, la capacidad para conectar batazos de poder y un brazo que le permite desempeñarse tanto en el campo corto como en la tercera base.

Matos combina poder y disciplina

Leanders Matos, oriundo de San Cristóbal, también comienza a ganar terreno en las ligas menores de Milwaukee tras una destacada actuación en la Liga de Verano Dominicana.

El jugador de cuadro firmó por un bono de 300,000 dólares y terminó la campaña con un OPS de 1.045, el undécimo mejor de la liga, además de promedio de bateo de .346, 10 jonrones, 11 dobles y 52 carreras impulsadas en 53 encuentros.

Su rendimiento también le permitió formar parte del equipo destacado de los playoffs.

Matos sobresalió, además, por su disciplina en el plato. Recibió 37 bases por bolas y se ponchó en 32 ocasiones, una relación que refleja su capacidad para reconocer lanzamientos y generar oportunidades de embasarse.

"Es una bonita experiencia representar a nuestro país por primera vez", manifestó el prospecto, quien también exhortó a sus compañeros a mantenerse concentrados durante el torneo.

"Que nos mantengamos siempre positivos y dando el cien por ciento", añadió al referirse al trabajo del cuerpo técnico.

Fernández aporta velocidad y defensa

El jardinero Argeni Fernández, nativo de Yamasá, completa el trío de prospectos que sobresale en la selección dominicana.

Durante su temporada de debut, participó en 48 partidos y registró promedio de bateo de .278, porcentaje de embasarse de .406 y 21 bases robadas.

También recibió 30 boletos y se ponchó en 25 ocasiones, estadísticas que respaldan su capacidad para llegar a las bases y generar presión sobre las defensas contrarias.

Fernández se ha desempeñado con regularidad en el jardín central, donde combina velocidad y desplazamiento para cubrir terreno.

"Siempre enfocado y con la mente en alto. Vamos a romper", expresó sobre su preparación para el torneo.

"Es un orgullo para mí y lo vamos a hacer por nuestra patria", agregó.

República Dominicana busca el boleto al Mundial

El Premundial U-18 reunirá a 12 selecciones distribuidas en tres grupos de cuatro equipos.

La República Dominicana competirá en el grupo A junto a Estados Unidos, Brasil y Curazao. El grupo B estará integrado por Venezuela, México, Cuba y Puerto Rico, mientras que Colombia, Panamá, Canadá y Nicaragua conformarán el grupo C.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la superronda. Al finalizar esa etapa, las cuatro selecciones con mejor desempeño obtendrán su clasificación al Mundial de la categoría, previsto para 2027 en China.

La competición se disputará en los terrenos de IPL Academy, en Guerra, donde el conjunto dominicano intentará aprovechar la localía para alcanzar uno de los boletos mundialistas.

Transmisión de los partidos

Los encuentros serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama a través de VTV, canal 32; Panorama FM, 96.9; Expreso 89.1 FM, para la región del Cibao; Baní FM, 97.5; Luna TV, canal 25, y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos.

También estarán disponibles en Panorama.com.do y en el canal de YouTube de VTV Canal 32.