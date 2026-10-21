Selecciones del Premundial U-18 buscan la victoria y elogian la hospitalidad dominicana

Las selecciones que participarán en el Premundial Panamericano de Béisbol U-18 completaron sus entrenamientos oficiales en República Dominicana, donde competirán desde este jueves por cuatro plazas para el Mundial de la categoría, previsto para 2027 en China.

Las novenas realizaron sus prácticas en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, en una jornada marcada por la preparación y el entusiasmo de los jugadores, así como por los elogios a la hospitalidad dominicana.

La selección anfitriona concluyó sus entrenamientos con una última sesión de bateo, mientras los equipos visitantes ajustaron detalles de cara al inicio de la competición.

República Dominicana, Estados Unidos, Brasil, Curazao, Cuba, México, Nicaragua, Venezuela, Canadá, Panamá y Puerto Rico buscarán avanzar en un torneo que reúne a algunos de los principales talentos juveniles del continente.

México llega con la meta de ganar

México fue una de las primeras selecciones en completar sus prácticas y destacó tanto la acogida recibida en el país como sus aspiraciones de conquistar el torneo.

"Nosotros no venimos a competir, nosotros venimos a ganar", afirmó su dirigente, Enrique "Che" Reyes.

"Sabemos que cualquier equipo puede ganar, pero nosotros estamos preparándonos para ser el mejor", agregó.

La novena mexicana realizó una concentración de 12 días antes de viajar a República Dominicana. Su plantilla incluye jugadores con experiencia en categorías profesionales, entre ellos Alex Tolosa, tercera base vinculado a los Cincinnati Reds.

Estados Unidos, vigente campeón mundial de la categoría U-18, también completó su jornada de preparación con la intención de defender su condición de referente del béisbol juvenil.

Nicaragua cuenta con un técnico dominicano

La selección nicaragüense tiene entre sus integrantes al entrenador de lanzadores Gustavo Martínez, de origen dominicano, un vínculo que representa un elemento particular en la participación del conjunto centroamericano.

Su dirigente, Ronald Garth, también conoce el béisbol dominicano, tras haber jugado en la Liga de Verano en 2004.

"Ya conozco más o menos el país y en ese aspecto a muchos de los jugadores les he hablado. Igual, nuestro coach de picheo es dominicano y vive en Nicaragua. Entonces le hemos hablado a los muchachos del país, de la gente, de todo", expresó Garth.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-91223-pm1-58b86db9.jpeg Miembros del equipo de Nicaragua mientras entrenan. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Canadá resalta el nivel del béisbol dominicano

El dirigente de Canadá, Greg Hamilton, manifestó su satisfacción por regresar a República Dominicana, país que visita anualmente desde 1999 como parte de programas relacionados con el béisbol.

"Si te gusta el béisbol, te encanta la República Dominicana. Para nosotros es una gran oportunidad para aprender, crecer y jugar contra los mejores del mundo, que están en la isla", sostuvo.

Hamilton definió su equipo como una selección equilibrada, con jugadores capaces de mantener la concentración durante los partidos y ejecutar los fundamentos del juego.

Destacó el trabajo de sus lanzadores para mantenerse en la zona de strike, así como la capacidad defensiva y el desempeño ofensivo del conjunto.

Puerto Rico afronta doble jornada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-91223-pm-d1d5d726.jpeg Representación de Puerto Rico (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Puerto Rico tendrá dos compromisos durante la jornada inaugural, por lo que su preparación ha estado enfocada en mantener el ritmo y la condición física de sus jugadores.

El cuerpo técnico destacó la energía del grupo durante los entrenamientos y las condiciones climáticas favorables para trabajar en el terreno.

La selección puertorriqueña se enfrentará a Panamá a las 11:30 de la mañana y posteriormente jugará contra Canadá a las 3:00 de la tarde.

Venezuela apuesta por la unidad

El prospecto venezolano Adrián Crespo, vinculado a la organización de los Dodgers de Los Ángeles, destacó la cohesión del grupo como una de las principales fortalezas de su selección.

"Estamos muy unidos, siempre apoyándonos el uno al otro. Cada vez que fallamos, siempre estamos ahí apoyando a los compañeros", expresó.

Camino al Mundial de China

El torneo está organizado en tres grupos. República Dominicana, Estados Unidos, Brasil y Curazao integran el grupo A; Venezuela, México, Cuba y Puerto Rico conforman el B; mientras que Colombia, Panamá, Canadá y Nicaragua aparecen en el C.

Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a la superronda. Al concluir esa fase, los cuatro equipos con mejor desempeño obtendrán su clasificación al Mundial de 2027, que se celebrará en China.

Los partidos serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV, canal 32; Panorama FM, 96.9; Expreso 89.1 FM, para el Cibao; Baní FM, 97.5; Luna TV, canal 25, y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos.

También podrán seguirse por Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.