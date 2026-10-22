Caminero y Chourio o el material joven latino que puede definir el campeón

Junior Caminero llegó a la liga en 2023, pero se estableció como titular en 2025. ( GETTY IMAGES )

La comparación que concentra la rivalidad entre dos fenómenos generacional con herramientas de inmortales como Ronald Acuña Jr. y Juan Soto entretiene por tiempo interminables a venezolanos y dominicanos en un complicado ejercicio sobre cuál de estas dos joyas de cinco quilates es mejor.

A la inédita Serie Mundial que arranca mañana entre Brewers y Rays no le faltan atractivos, pero un diamante bien pulido sudamericana y otro quisqueyano cuyo brillo resplandece hasta en el oscuro Tropicana Field le agregan ingredientes como para inclinar el favoritismo entre los dos principales suministradores de talento internacional a la MLB.

Para Tampa Bay llegar a la disputa del cetro fue determinante el aporte del dominicano Junior Caminero, líder ofensivo y pared en la antesala. Para Milwukee igual el del venezolano Jackson Chourio, imprescindible en la ecuación perfecta que desarrolló Pat Murphy en su ruta de conseguir la mejor marca de toda la MLB, barrer a los bicampeones Dodgers y lograr el primer boleto de la franquicia desde 1982.

Caminero tiene 23 años y Chourio 22. Que el español sea su idioma nativo es apenas una de muchas características en común. El capitaleño firmó en 2019 por un modesto bono de 87,500 con los Guardians, el número 13 entre las apuestas del club ese año.

El de Maracaibo fue reclutado en enero de 2021 por 1.8 millones, la mayor inversión de los Cerveceros en su historia por un venezolano y la segunda más alta en un latino (en 2015 pagaron 3 millones por el dominicano Gilbert Lara).

Carreras paralelas

La pandemia del COVID-19 impidió el debut de la clase de Caminero en 2020 y ambos jugadores hicieron su debut profesional en 2021, en la Dominican Summer League. Caminero aterrizó en el Big Show a finales de 2023 ya con los Rays y es titular desde 2025. Chourio llegó en 2024, pero antes su talento convenció a los Cerveceros de garantizarle 80 millones de dólares previo a su arribo, como prospecto número dos del béisbol.

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El jardinero es el jugador más joven con tres campañas en fila con al menos 20 cuadrangulares y en marzo fue parte de la novena bolivariana que ganó el Clásico Mundial, un torneo donde el bate de Caminero también tronó en la que fuera la más tórrida ofensiva del certamen.

Determinantes

A su corta edad, ambos jugadores latinos pueden marcar el rumbo de dos equipos que persiguen su primera corona de la Serie Mundial, dos franquicias de presupuestos por debajo de la media de la MLB cuyas gerencias han dado cátedra de gestión de talento.

Ningún pelotero sumaba a la edad de Chourio seis cuadrangulares en postemporada, una cifra que es el récord absoluto en la franquicia de Milwaukee.

El sudamericano es también el pelotero con más carreras remolcadas en playoffs antes de cumplir 23 años, con un total de 18, y está empatado en el segundo lugar de jonrones para abrir un partido de eliminatorias, con tres.

Con los Rays, la progresión de Caminero comenzó siendo más gradual que la de Chourio, pero ya suma dos temporadas seguidas con al menos 40 cuadrangulares y es uno de los cañoneros más temidos de la competición.

Candidato al premio MVP (Jugador Más Valioso), el antesalista cedió el protagonismo en playoffs a los otros miembros del Big 3 latino de Tampa, el mexicano Jonathan Aranda y el cubano Yandy Díaz.

El bate de Caminero estuvo inusualmente apagado hasta su explosivo sexto partido ante los Guardianes de Cleveland, en el que despertó con un cuadrangular de dos carreras que propulsó a los Rays a su tercera Serie Mundial.