Rays y Cerveceros, dos equipos frugales a la caza de la Serie Mundial

Los Rays llegan por tercera vez a la Serie Mundial tras 2007 y 2020 para una franquicia que nació en 1998. ( AFP )

Dos franquicias relativamente austeras, los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, pugnarán desde el viernes por su primera corona en la Serie Mundial.

El enfrentamiento al mejor de siete partidos entre equipos frugales contradice la idea de que solo los conjuntos de grandes gastos pueden ganar el máximo título de las Grandes Ligas de béisbol.

Se consideraba que los equipos con mayor poder adquisitivo, como los Dodgers de Los Ángeles, campeones en 2024 y 2025, arrollaban a sus rivales de mercados más pequeños, por lo que era necesario establecer un tope salarial para garantizar la paridad.

El convenio colectivo de las Mayores con el sindicato de jugadores vence el 1 de diciembre y muchos prevén un cierre patronal debido al deseo de los dueños de los equipos de establecer un límite a los salarios, una opción que los peloteros rechazan.

Sin embargo, los Dodgers y su masa salarial de 338 millones de dólares fueron barridos por los Brewers y sus 143,5 millones en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Milwaukee ahora juega por el título ante unos Rays que gastaron 98,3 millones en salarios y que también eliminaron a otros grandes gastadores, los Yankees de New York, en su camino al Clásico de Otoño.

Tendrán las plantillas de menor valor de cualquier Serie Mundial desde la huelga que se llevó por delante la edición de 1994.

Esto demuestra que clubes con menos recursos pero bien gestionados pueden imponerse a rivales más ricos precisamente cuando el tema está a punto de encender disputas en la pretemporada y un posible paro de la liga.

- De regreso -

En el campo, los aficionados al béisbol podrán disfrutar de un enfrentamiento entre dos equipos que buscan su primer título de la Serie Mundial.

La única otra vez que esto ocurrió en el último siglo fue en 1980, cuando Filadelfia venció a Kansas City.

Tampa Bay, fundado en 1998, perdió la Serie Mundial ante los Phillies en 2008 y contra los Dodgers en 2020.

Los Cerveceros fueron fundados en 1969 como los Pilots de Seattle. Se trasladaron a Milwaukee el año siguiente y alcanzaron su única Serie Mundial en 1982, en la que cayeron ante San Luis.

Tras 44 años, los aficionados de Milwaukee están entusiasmados por acoger el partido inaugural del viernes.

"La ciudad está preparada", afirmó Jake Bauers, primera base de los Cerveceros. "Sé que los aficionados están preparados y sé que nosotros también lo estaremos".

El entrenador de Milwaukee, Pat Murphy, señaló que sus jugadores se alimentan de la pasión de los fanáticos.

"Esos aficionados son apasionados. Querían esto y nuestros jugadores percibieron lo mucho que lo deseaban", dijo Murphy. "Eso les da energía y motivación, marca la diferencia".

Los Cerveceros lideraron las Mayores esta temporada con un récord del club de 103 victorias, mientras que los Rays comandaron la Liga Americana con 97 triunfos.

- "En la cima del mundo" -

Ambos equipos cuentan con jugadores clave que comenzaron sus carreras en las Grandes Ligas en la novena contraria.

El dominicano Freddy Peralta, de Tampa Bay, fue lanzador de Milwaukee durante ocho años hasta que fue traspasado en enero a los Mets de New York.

La escuadra neoyorquina lo negoció en agosto a los Rays. Con su nueva disciplina, el pitcher fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Cerveceros cuentan con una potente alineación de bateo, una defensa sólida, un valiente bullpen de lanzadores de relevo y al lanzador estrella Jacob Misiorowski.

El pitcher de 24 años terminó con un balance de 16-5, 252 strikeouts —el mejor registro de las Mayores— y una media de carreras limpias de 1,80, también la mejor de la liga.

"Es todo lo que siempre he soñado", afirmó Misiorowski sobre su primera Serie Mundial.

Los Rays buscan su primer título después de que el huracán Milton destruyó el techo del Tropicana Field y obligara al equipo a jugar en 2025 en un estadio cercano de las ligas menores. Regresaron a The Trop en abril.

"Ha sido un auténtico placer estar con este grupo durante toda la temporada", dijo su mánager, Kevin Cash. "Están muy motivados".

Solo tres jugadores aspirantes al título de este año han disputado alguna Serie Mundial, entre ellos el bateador designado de los Rays, Yandy Díaz.

"Me siento en la cima del mundo", afirmó el cubano. "Espero que esta vez nos toque ganar a nosotros".