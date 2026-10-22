El mercado televisivo de la Serie Mundial 2026 será el menor en 20 años

Fotografía de archivo del American Family Field de Milwaukee, donde inicia la Serie Mundial 2026 este viernes 23 de octubre. ( ARCHIVO/ AP )

La Serie Mundial entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays tendrá una particularidad que va más allá del terreno de juego: será el enfrentamiento entre los mercados televisivos más pequeños que se hayan combinado para disputar el Clásico de Otoño en las últimas dos décadas.

De acuerdo con un análisis de USA TODAY basado en las estimaciones de Nielsen para las áreas de mercado designadas de 2026-2027, las dos ciudades reúnen apenas 3.24 millones de hogares con televisión, una cifra que refleja el desafío que representa esta confrontación para la audiencia nacional, aunque no necesariamente para el entusiasmo de sus seguidores.

El total supera ligeramente los 3.22 millones de hogares que sumaban los mercados de los Detroit Tigers y los St. Louis Cardinals cuando se enfrentaron en la Serie Mundial de 2006. Aquella edición fue la de menor alcance de mercado desde la final de 1987, en la que los Cardinals se midieron a los Minnesota Twins.

La preocupación por los índices de audiencia ya está sobre la mesa. Bob Nightengale, columnista de USA TODAY Sports, advirtió que la presencia de dos franquicias de mercados pequeños podría producir una de las Series Mundiales menos vistas de la historia.

"Obviamente, en términos marginales, eso perjudica, ¿verdad? Porque, una vez más, es probable que se registren cifras de audiencia más altas en las ciudades cuyos equipos están jugando", explicó Victor Matheson, profesor de Holy Cross especializado en economía del deporte, en declaraciones a USA TODAY.

El enfrentamiento de 2014 entre los Kansas City Royals y los San Francisco Giants fue el siguiente de menor alcance de mercado en ese período de 20 años, con 3.67 millones de hogares. Todas las demás Series Mundiales disputadas entre 2006 y 2026 presentaron mercados combinados más grandes.

En el extremo opuesto aparece la final de 2024 entre los Los Angeles Dodgers y los New York Yankees, cuyos mercados sumaban 13.8 millones de hogares con televisión, una diferencia considerable frente a la cifra que presentan Milwaukee y Tampa Bay.

Los Rays ya habían disputado la Serie Mundial contra los Dodgers en 2020. Aquella confrontación ocupó el séptimo lugar entre las de mayor alcance de mercado desde 2006. Sin embargo, al combinar el mercado de Tampa Bay con el de Milwaukee, considerado el más pequeño de las Grandes Ligas, el resultado vuelve a situarse entre los más reducidos de las últimas décadas.

Milwaukee ocupa el puesto 39 entre los mercados televisivos de Estados Unidos, con unos 960,000 hogares con televisión, según las estimaciones de Nielsen. Los Brewers no disputan una Serie Mundial desde 1982, cuando cayeron en siete partidos frente a los Cardinals. Si se calcula aquella confrontación con las cifras de mercado de 2026, la suma apenas superaría los dos millones de hogares, tomando en cuenta que San Luis cuenta con un mercado estimado en 1.28 millones.

Tampa-St. Petersburg, por su parte, dispone de 2.28 millones de hogares con televisión y ocupa el puesto 11 a nivel nacional. Su mercado es más del doble que el de Milwaukee, pero tampoco ha celebrado un campeonato de Serie Mundial.

Podría ser ventaja

Matheson considera que el tamaño del mercado no determina por sí solo el interés que puede despertar una serie. Los años de espera y la posibilidad de alcanzar un logro histórico pueden impulsar el seguimiento local, incluso en ciudades con una población relativamente pequeña.

Mientras los aficionados de Los Ángeles han disfrutado de varias participaciones recientes en la Serie Mundial, Milwaukee no regresa al escenario desde aquella derrota de 1982 ante San Luis.

Para los seguidores de los Brewers, la posibilidad de ver a su equipo conquistar el primer campeonato de su historia podría representar una «oportunidad única en la vida», señaló el profesor. Esa expectativa podría traducirse en una mayor atención local, pese a las limitaciones demográficas del mercado.

Los Rays comparten ese objetivo. La franquicia de Tampa Bay también busca su primer título, aunque ha alcanzado la Serie Mundial en tres ocasiones durante los últimos 20 años. La posibilidad de transformar una nueva oportunidad en el campeonato que todavía se les resiste podría alimentar el entusiasmo de sus seguidores.

Además, la audiencia no depende exclusivamente del tamaño de las ciudades ni de la historia de las franquicias. Las figuras que participen en el terreno también pueden atraer espectadores que, en principio, no tendrían previsto seguir la serie.

Ese es el caso del lanzador Jacob Misiorowski, uno de los nombres destacados de Milwaukee. Su capacidad para captar la atención del público constituye uno de los elementos que podrían ayudar a ampliar el interés por el enfrentamiento.

La Serie Mundial entre Brewers y Rays presenta, por tanto, una paradoja: combina dos de los mercados televisivos más pequeños de las últimas dos décadas, pero ofrece a ambas franquicias la oportunidad de conquistar el primer título de su historia.

El tamaño de sus mercados puede plantear dudas sobre la audiencia nacional; la expectativa de romper una larga espera, en cambio, podría convertir el enfrentamiento en un acontecimiento especial para sus respectivas aficiones.