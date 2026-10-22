Los Gigantes del Cibao dejan en el terreno a los Toros del Este

Kelvin Gutiérrez conecta rodado al campocorto Wilmer Difó. ( CEDIDA POR GIGANTES DEL CIBAO )

Un error defensivo del campocorto Wilmer Difó permitió anotar a Agustín Ramírez desde tercera base en la décima entrada y los Gigantes del Cibao dejaron en el terreno a los Toros del Este con una victoria 7-6 el jueves, en el Estadio Julián Javier, en la continuación del campeonato de béisbol dominicano.

Aaron Brooks abrió por los Gigantes y trabajó cinco entradas en las que permitió tres imparables y ponchó a tres bateadores. Wily Peralta lanzó dos episodios, permitió un hit y ponchó a tres.

Yery Rodríguez se acreditó la victoria (1-0) al permitir un hit y una carrera en la décima entrada. José Adames cargó con la derrota (0-1) después de retirar a un bateador y permitir un hit, dos carreras y una base por bolas en el cierre del décimo episodio.

Con el resultado, los Gigantes consiguieron su primera victoria de la serie particular de esta temporada frente a los Toros, que dominan el historial entre ambos equipos por 152-119.

Los más destacados

Por los Gigantes; Agustín Ramírez encabezó la ofensiva al batear de 4-2, con un triple, una anotada y tres carreras impulsadas, mientras que Pablo Reyes conectó de 4-3, con un jonrón, una anotada y una remolcada. Noelvi Marte aportó un doble y una carrera impulsada.

Por los Toros, Juan Brito bateó de 4-2, con un cuadrangular, una anotada y tres carreras remolcadas, mientras que Ronny Simón conectó un jonrón de dos carreras y anotó en dos ocasiones. Jorge Valera terminó de 4-1, con una anotada.

Como anotaron

Los Toros anotaron dos carreras en la cuarta entrada luego de un out, Yairo Muñoz ligó imparable al prado derecho y Juan Brito empalmó cuadrangular remolcador de dos carreras por el jardín derecho.

Los Gigantes anotaron cuatro carreras en el cierre de la sexta entrada abriendo el episodio Roldy Brito con imparable por el siore, Noelvi Marte remolcó a Brito con doblete al central, el emergente Jake Holton recibió pelotazo, Marcell Ozuna negoció boleto llenándose las bases, Agustín Ramírez remolcó dos carreras con metrallazo al central, y Deyvison de los Santos impulsó a Ozuna con sencillo al jardín izquierdo.

En la séptima entrada los Gigantes anotaron una carrera con cuadrangular solitario por el prado izquierdo de Pablo Reyes.

En el inicio de la octava entrada, los Toros fabricaron dos carreras luego de un out, George Valera conectó sencillo al central y Ronny Simón remolcó dos carreras con cuadrangular por el central.

En la novena entrada los Toros igualaron a cinco carreras con sencillo de Zoilo Almonte, Pedro Severino recibió transferencia quienes avanzaron a segunda y tercera con wild pitch , y el emergente Mike Rosario remolcó a Angel Alcántara con elevado al central.

La tabla de posiciones

Los Tigres del Licey se mantienen en el primer lugar de la tabla con marca de 4-1 y tres victorias consecutivas.

Los Gigantes ocupan el segundo puesto con 4-2, seguidos por las Estrellas Orientales (2-2) y los Toros del Este (3-3).

Las Águilas Cibaeñas tienen récord de 1-3 y los Leones del Escogido cierran la clasificación con 1-4.