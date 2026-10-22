Video | Marcell Ozuna remolca seis vueltas y los Gigantes vienen de atrás ante los Leones

Marcell Ozuna conectó cuadrangular con las bases llenas y remolcó seis vueltas en el triunfo de los Gigantes del Cibao ( CEDIDA POR GIGANTES DEL CIBAO )

Marcell Ozuna remolcó seis vueltas con cuadrangular con las bases llenas y doble remolcador de otras dos, y los Gigantes del Cibao remontaron para vencer este miércoles 14-9 a los Leones del Escogido en la continuación de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El abridor de los Gigantes, Cristopher Molina, permitió cuatro carreras limpias y cuatro hits en dos entradas, concedió una base por bolas, ponchó a dos bateadores y permitió un jonrón. Por los Leones Jeremy Rhoades trabajó tres entradas, en las que toleró un hit y una carrera limpia, otorgó cinco boletos y ponchó a dos.

La victoria fue para Hansel Robles (G,1-0) en labor de relevo de una entrada y dos ponches. La derrota recayó sobre Ivan Armstrong (0-1), que no pudo sacar un out, permitió tres carreras, todas limpias, al otorgar dos bases por bolas y un cuadrangular.

Los más destacados

Por los Gigantes; Ozuna bateó de 5-2, anotó dos carreras y produjo seis; Mazara terminó de 4-2, con dos anotadas, dos impulsadas y dos boletos.

Noelvi Marte aportó un hit y dos carreras anotadas en cinco turnos, y Roldy Brito conectó dos imparables en cuatro oportunidades y anotó una vez.

El receptor Agustíb Ramírez contribuyó con un hit, una carrera anotada y dos bases por bolas.

Por los Leones, José Marmolejos bateó de 4-3, con una carrera impulsada y un boleto, mientras Sócrates Brito terminó de 4-2, con dos anotadas.

Michael De la Cruz remolcó dos carreras e Ibáñez conectó dos hits, anotó dos veces e impulsó una. Vidal Bruján aportó dos imparables y dos carreras impulsadas en cinco turnos, y Erik González bateó de 3-1, con una anotada.

Yamaico Navarro conectó un hit en cuatro turnos, y Junior Lake anotó una carrera y recibió una base por bolas.

La victoria permitió a los Gigantes llevarse el primer enfrentamiento de la serie particular de esta temporada frente al Escogido. En el historial entre ambas franquicias, los Leones mantienen ventaja de 165-137.

El grand slam de Ozuna

Ozuna disparó su primer cuadrangular de la campaña ante una recta de cuatro costuras de Iván Armstrong, con un out, para completar el ataque de los Gigantes y poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

El batazo fue el número 18 de su carrera en la pelota dominicana y lo igualó con Eddy Garabito, Domingo Michel, Mel Rojas Jr., Jordany Valdespín, Alex Valdez, Orlando McFarlane, Robert Thurman, Fernando Tatis Sr. y Timoniel Pérez en la lista histórica del circuito.

Con ese cuadrangular, Ozuna quedó entre los principales jonroneros de la franquicia de San Francisco de Macorís. En la lista histórica de los Gigantes, Carlos Paulino suma 19 vuelacercas; José Sirí, 21; Kendrys Morales, 23; Víctor Méndez, 24; Moisés Sierra, 28; Juan Francisco, 35; y Aderlin Rodríguez, 36.

Como anotaron

Los rojos madrugaron con tres anotaciones en el mismo primer episodio con un cuadrangular con dos a bordo por parte de Brito al jardín derecho. El palo del guardabosque escarlata contra Cristopher Molina recorrió 390 pies de distancia a una velocidad de 103 millas por hora.

Los francomacorisanos marcaron una rayita en el segundo ante Jeremy Rhoades con un elevado de sacrificio de Kelvin Gutiérrez al prado derecho, llevando a la goma a Agustín Ramírez desde la antesala.

En la parte baja, los locales sumaron una más luego de un triple remolcador de Vidal Bruján al bosque derecho que llevó a Andy Ibáñez a anotar desde la inicial.

Otras dos vueltas llegaron en el tercero, que abrió José Marmolejos con doble al central, alcanzando luego el plato con indiscutible de Brito a la misma zona.

Un imparable de Yamaico Navarro al jardín derecho, combinado con un error en tiro del defensor Noelvi Marte, movió a Brito a la antesala desde donde anotó con infield-hit de Ibáñez por tercera.

Los visitantes se acercaron en el quinto con un racimo de cuatro carreras, tres de ellas frente a Spencer Bauer, quien transfirió a Eddinson Paulino iniciando la entrada, seguido de sencillos consecutivos de Marte y Nomar Mazara al central para marcar la segunda de los Gigantes.

Patrick Halligan entró a lanzar siendo recibido por un tubey de Marcell Ozuna al central que agregó otras dos para los nordestanos en la pizarra. Un incogible de Roldy Brito al prado derecho empujó la cuarta de ese acto para los cibaeños en las piernas de Ozuna.

Con el juego 6-5 a su favor, los capitaleños volvieron a despegarse con otro par de anotaciones en el quinto inning ante Christian Montes De Oca, quien luego de retirar a los dos primeros hombres otorgó boleto a Ibáñez y golpeó a John Gil, lo que provocó que fuera sustituido por Alex Young, a quien Bruján le conectó doble al bosque izquierdo para llevar a Ibáñez a la registradora y a Gil a tercera desde donde anotó por dos bases por bolas consecutivas.

En el octavo, los del Jaya tomaron el comando del juego con un rally de nueve carreras, cuatro de ellas producto de un jonrón con las bases llenas de Ozuna por el jardín izquierdo contra Armstrong.

Las posiciones

En la tabla de posiciones, los Tigres del Licey ocupan el primer lugar con marca de 4-1, con tres victorias consecutivas.

Los Toros marchan segundos con 3-2, seguidos por las Estrellas Orientales y los Gigantes, ambos con récord de 2-2. Las Águilas Cibaeñas y los Leones del Escogido comparten los últimos puestos con marca de 1-3.

Las Estrellas y los Gigantes acumulan dos derrotas consecutivas, mientras el Escogido venía de ganar su partido anterior.

Próximo partido

Los Gigantes recibirán este jueves a los Toros del Este a las 7 p.m. en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.