Desde pequeño, Roldy Brito ha tenido el béisbol como parte de su vida. Más que una afición, ha sido una presencia constante en su entorno, donde comenzó a familiarizarse con el deporte bajo la influencia de su padre, quien tiene una academia y jugó béisbol profesional en las ligas menores.

Hoy, con el uniforme de los Gigantes del Cibao, el hijo de Rosanny de la Cruz y Rodney Brito ha causado grata impresión en la Lidom, mientras continúa su desarrollo como prospecto de los Rockies de Colorado.

Durante el 2026 tuvo una línea ofensiva de .305/.361/.455 con 10 cuadrangulares con 88 anotadas y 75 remolques en 117 partidos entre clase A y A(+),

El bonaense de 19 años ocupa el segundo puesto entre los mejores prospectos de la organización de Denver, solo detrás del campocorto Ethan Holliday. Puede desempeñarse tanto en la segunda base como en el jardín central y su proyección le llevó al Juego de Futuras Estrellas de este año.

El bateador ambidiestro de 5 pies y 11 pulgadas firmó por 420,000 dólares en 2024 y en tres cursos en ligas menores sus bonos no paran de subir. Su defensa en el medio del cuadro interior y su capacidad para ver acción en el jardín central amplían sus opciones dentro del terreno.

Un buen comienzo

Brito llegó a la jornada de ayer con una línea ofensiva de .462/.500/.538, incluido un doble, en sus primeros cuatro partidos en la pelota dominicana.

Aunque se trata de una muestra pequeña, esos números respaldan las evaluaciones de los scouts, que destacan su capacidad para hacer contacto y conectar la pelota desde ambos lados del plato.

"Desde chiquito, mi papá tiene una academia y yo siempre he estado involucrado en esto. Siempre he estado en béisbol", expresó Brito a la prensa que cubre el torneo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Un hermano suyo también sigue ese camino y el ambiente en el que creció le permitió familiarizarse desde temprano con las exigencias de una carrera que ahora comienza a tomar mayores dimensiones.

Sin embargo, él tiene claro que los antecedentes familiares no determinan lo que pueda conseguir en el terreno. Reconoce que su padre no llegó a las Grandes Ligas, pero entiende que esa circunstancia no debe convertirse en una carga ni limitar sus propias aspiraciones.

"Depende de mí y de mi futuro quién yo sea. Tengo que seguir luchando, ser yo mismo y seguir haciendo lo que sé hacer", dijo.

Aprender junto a los veteranos

Su participación con los Gigantes del Cibao también le ofrece la oportunidad de compartir el clubhouse con jugadores de experiencia, entre ellos Marcell Ozuna y Francisco Peguero, además de convivir con otros jóvenes que atraviesan una etapa similar de crecimiento profesional.

Para Brito, la convivencia ha sido positiva. Destaca la relación que ha establecido con sus compañeros y el ambiente de camaradería que se respira dentro del conjunto nordestano.

"Tenemos una relación muy bonita. Los muchachos siempre estamos alegres, disfrutando del juego y ayudándonos unos a otros", señaló.

La presencia de peloteros veteranos representa, además, una oportunidad para recibir consejos y aprender a manejar las situaciones que aparecen durante una temporada. El mensaje que ha recibido es sencillo: conservar el amor por el juego, confiar en sus capacidades y evitar que la presión afecte su desempeño.

"Me han dado buenos consejos. Me dicen que juegue con el mismo amor y el mismo cariño, que no me presione en ningún momento, que tome las cosas con tranquilidad y haga lo que sé hacer", explicó.

Disfrutar sin perder la disciplina

Brito también comienza a familiarizarse con las exigencias de jugar ante el público dominicano, donde los fanáticos viven cada partido con intensidad y no dudan en expresar sus emociones desde las gradas.

Lejos de asumir esas reacciones como una distracción, procura mantener la calma y disfrutar de la experiencia. Su prioridad, afirma, es cumplir con su trabajo y conservar la disciplina, independientemente de lo que ocurra a su alrededor.

"Uno tiene que estar tranquilo, riéndose y disfrutando del juego. Ellos vienen a disfrutar de nosotros y eso no nos puede poner a otro nivel. Hay que mantener la disciplina, seguir saliendo al terreno y no creerse el mejor, sino hacer el trabajo", sostuvo.

Esa mentalidad forma parte de un proceso en el que cada turno, cada jugada defensiva y cada experiencia en la pelota invernal pueden contribuir a su formación.

Como prospecto de Colorado, Brito tiene el desafío de continuar desarrollando sus herramientas y demostrar que puede trasladar su talento a niveles cada vez más exigentes. Su paso por la Lidom le permite medirse con jugadores experimentados y aprender en un entorno competitivo, sin perder de vista el objetivo de construir su propia carrera.

El joven no pretende vivir de los antecedentes de su familia ni de las expectativas que genera su condición de prospecto. Prefiere avanzar paso a paso, disfrutar el béisbol y dejar que su desempeño hable por él.

Por ahora, su historia sigue escribiéndose entre el aprendizaje que recibe en el clubhouse de los Gigantes y el camino que intenta recorrer hacia las Grandes Ligas. Un trayecto que comenzó mucho antes de firmar como profesional: en la infancia, rodeado de béisbol y con una familia que le enseñó a conocer el juego.