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Trevor Bauer debutará ante Águilas

El partido será el 27 de octubre en el Estadio Tetelo Vargas

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    Trevor Bauer debutará ante Águilas
    Trevor Bauer debutará con las Estrellas Orientales el 27 de octubre en el Estadio Tetelo Vargas (ARCHIVO DL)

    El lanzador derecho importado Trevor Bauer anunció ayer, a través de su cuenta de Instagram, que debutará con las Estrellas Orientales el martes 27 de octubre, cuando el conjunto enfrente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Tetelo Vargas a las 7:30 p.m.

    Bauer lanzó durante el verano de 2026 en la Liga Independiente del Atlántico con los Long Island Ducks, con quienes terminó con marca de 5-1 y efectividad de 2.36 en 11 aperturas.

    RELACIONADAS

    Estadísticas recientes

    • Trabajó 42 entradas, permitió 31 imparables, ponchó a 66 bateadores y concedió apenas siete bases por bolas.

    En su paso por la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos del México, registró marca de 4-1 y efectividad de 4.41 en cinco aperturas, con 31 ponches. 

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