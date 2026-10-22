Trevor Bauer debutará ante Águilas

Trevor Bauer debutará con las Estrellas Orientales el 27 de octubre en el Estadio Tetelo Vargas ( ARCHIVO DL )

El lanzador derecho importado Trevor Bauer anunció ayer, a través de su cuenta de Instagram, que debutará con las Estrellas Orientales el martes 27 de octubre, cuando el conjunto enfrente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Tetelo Vargas a las 7:30 p.m.

Bauer lanzó durante el verano de 2026 en la Liga Independiente del Atlántico con los Long Island Ducks, con quienes terminó con marca de 5-1 y efectividad de 2.36 en 11 aperturas.

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Trabajó 42 entradas, permitió 31 imparables, ponchó a 66 bateadores y concedió apenas siete bases por bolas.

En su paso por la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos del México, registró marca de 4-1 y efectividad de 4.41 en cinco aperturas, con 31 ponches.