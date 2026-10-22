República Dominicana inaugura el Premundial de Béisbol U-18 con 11 países en competencia

La ceremonia de apertura contó con la presencia de dirigentes deportivos y autoridades, entre ellos Aracelis León, presidenta de la WBSC Américas/Copabe; Juan Núñez, titular de la Fedom; Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Junior Noboa, comisionado nacional de Béisbol, y Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom). ( CEDIDA POR FEDOM )

La República Dominicana dejó inaugurado el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, una competencia que reúne a 11 países en IPL Academy, en el municipio de Guerra, y que otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial de la categoría en 2027.

El certamen, organizado por la WBSC Américas/Copabe y la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), se extenderá hasta el próximo 29 de octubre, con delegaciones de Brasil, Curazao, Cuba, Estados Unidos, México, Nicaragua, Venezuela, Canadá, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

La ceremonia de apertura contó con la presencia de dirigentes deportivos y autoridades, entre ellos Aracelis León, presidenta de la WBSC Américas/Copabe; Juan Núñez, titular de la Fedom; Kelvin Cruz, ministro de Deportes; Junior Noboa, comisionado nacional de Béisbol, y Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

También participaron representantes de Major League Baseball (MLB), la Dominican Summer League (DSL) y otras entidades vinculadas al béisbol.

Durante el acto, Núñez dio la bienvenida a las delegaciones y destacó la hospitalidad dominicana y el papel del béisbol como punto de encuentro entre los países participantes.

"El béisbol es solo uno y hoy abrimos nuestras puertas a ustedes, nuestros hermanos" Juan Núñez Presidente de la Fedom “

De su lado, Aracelis León agradeció el respaldo de los organizadores y valoró la participación de las 11 naciones en una competencia que busca reunir a los mejores talentos juveniles del continente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-22-at-60558-pm-7b5b0e81.jpeg El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, lanzó la bola de honor. (CEDIDA POR FEDOM)

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó las condiciones de las instalaciones que acogen el torneo y consideró que el campeonato representa una oportunidad para promover el deporte y fortalecer los vínculos entre las delegaciones.

La ceremonia incluyó el juramento deportivo, a cargo del capitán dominicano Alfredo Sena, y el lanzamiento de honor realizado por Cruz. Vitelio Mejía Ortiz fungió como bateador, mientras que Alfredo Acebal Rizek, presidente de los Gigantes del Cibao, participó como receptor honorífico.

República Dominicana busca su boleto mundialista

La selección dominicana afronta el campeonato con el objetivo de conquistar uno de los cuatro cupos disponibles para la Copa Mundial Sub-18 de 2027.

De acuerdo con los organizadores, la clasificación permitiría al país participar por primera vez en una cita mundialista de esta categoría, lo que convierte el torneo en una oportunidad importante para el desarrollo del béisbol juvenil dominicano.

Los partidos y las incidencias del campeonato serán transmitidos por el Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 para el Cibao y Baní FM 97.5.La cobertura también estará disponible por Luna TV, Canal 25, Canal América 1014 de Optimum Cable para el área triestatal de Estados Unidos, el portal Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.