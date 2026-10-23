Estrellas fabrican cinco en el primero para impulsar una victoria 8-3 sobre el Licey

Harold Ramírez recibe las felicitaciones de sus compañeros tras anotar una de sus dos carreras en la victoria de las Estrellas Orientales sobre los Tigres del Licey, este viernes 23 de octubre de 2026, en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Las Estrellas Orientales frenaron su racha de dos derrotas con un triunfo ocho carreras por tres sobre los Tigres del Licey en el partido disputado en el Estadio Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís.

Raimel Tapia, Leo Bernal y César Prieto remolcaron dos carreras cada uno para impulsar la victoria oriental, que tienen marca de 3-2. Los azules se quedan con 4-2 y tras su fracaso empatan ahora con los Gigantes del Cibao en la cima de la tabla.

Adonis Medina (1-1) tuvo una salida inestable desde el inicio con una primera entrada en la que permitió cinco carreras y en total seis antes de marcharse tras cuatro entradas completas, en las que toleró también nueve indiscutibles.

Su rival Oscar de la Cruz lanzó cuatro entradas de cinco hits y tres carreras. Cada uno permitió una vuelta sucia. El relevo verde se encargó de frenar los bates azules, que llegaron al partido con el mejor diferencial de carrera, ahora fijado en 16.

Las Estrellas siguieron con una en el tercero y otras dos en el sexto para definir su victoria sobre el Licey. El triunfo verde frena la racha azul que encadenaba tres victorias al llegar al Tetelo.

Los Tigres tomaron la delantera en el primer episodio cuando Gustavo Núñez abrió con doble, avanzó a tercera por sencillo de Sergio Alcántara y anotó con rodado de Ramón Hernández para out forzado en segunda.

Las Estrellas respondieron con cinco anotaciones en el cierre del capítulo ante el abridor Adonis Medina. Ismael Munguía recibió boleto y Harold Ramírez y Raimel Tapia conectaron sencillos para llenar las bases.

Luego del ponche de Óscar González, Josh Lester y Marco Luciano dispararon sencillos productores de una carrera cada uno. Bernal impulsó la tercera con elevado de sacrificio y Prieto remolcó otras dos con un triple al jardín derecho.

En el tercero, los orientales ampliaron su ventaja a 6-1. Josh Lester llegó a primera por error del campocorto Sergio Alcántara, avanzó a segunda en una jugada de selección y anotó con sencillo de Leo Bernal al jardín central.

El Licey descontó con dos carreras en el cuarto episodio. Estevan Florial abrió con sencillo y anotó por doble de Ortiz. Posteriormente, José Barrero se embasó por error del campocorto Prieto, lo que permitió que Ortiz cruzara el plato para acercar a los azules 6-3.

Las Estrellas volvieron a producir en el sexto. Ismael Munguía negoció boleto y avanzó a tercera por sencillo de Harold Ramírez, quien luego se robó la segunda. Con dos corredores en posición anotadora, Tapia conectó sencillo al jardín central frente a Andrew Pérez para impulsar ambas carreras y colocar la pizarra 8-3.

Por las Estrellas, Tapia de 4-3, una anotada y dos impulsadas; Prieto y Bernal de 3-1 y dos impulsadas cada uno. Por los Tigres, Ortiz de 4-2, una anotada y una impulsada y Ramón Hernández, de 4-1, una remolcada.

Los Tigres viajan a Santiago para enfrentar a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao en el primer duelo de ambos equipos en la temporada y las Estrellas se quedan en su hogar para recibir a los Gigantes del Cibao.