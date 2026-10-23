VIDEO | Junior Caminero rompe la pantalla del estadio de Milwaukee antes de la Serie Mundial

junior Caminero al momento de conectar un jonrón en el Juego 6 de la Serie de Campeonato contra Cleveland. ( ARCHIVO/ AFP )

El poder de Junior Caminero no necesita esperar al inicio de la Serie Mundial para hacerse sentir.

El dominicano comenzó a dejar su marca en Milwaukee antes del primer partido, al conectar un cuadrangular durante la práctica de bateo del jueves que rompió parte de la pantalla electrónica del jardín central del American Family Field.

Junior Caminero did damage to the scoreboard in Milwaukee while taking batting practice ahead of the World Series https://t.co/2rKJurQKz5 — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 23, 2026

El batazo del antesalista de los Rays convirtió una sesión de preparación en una demostración de fuerza, justo en el escenario donde Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee abrirán este viernes la lucha por el campeonato de las Grandes Ligas, a partir de las ocho de la noche, hora del Este de Estados Unidos.

Caminero llega al Clásico de Otoño con el impulso de una actuación decisiva en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Guardianes de Cleveland.

El lunes, el dominicano conectó un jonrón que impactó en el poste de foul del jardín izquierdo y aseguró el triunfo con el que Tampa Bay conquistó el banderín de la Liga Americana.

El batazo llegó en la parte baja de la séptima entrada y estuvo acompañado por una celebración que también captó la atención: un prolongado recorrido por las bases, mientras sus compañeros celebraban la clasificación del conjunto floridano.

La conexión tuvo un significado especial después de que Caminero pasara buena parte de la postemporada sin conectar cuadrangulares. Su batazo oportuno terminó por convertirse en uno de los momentos más memorables de la clasificación de los Rays.

Ahora, con la Serie Mundial a las puertas, el dominicano vuelve a llamar la atención por la fuerza de su swing. Lo ocurrido en la práctica de bateo constituye una advertencia para el pitcheo de Milwaukee, aunque será en los partidos cuando Caminero tendrá que demostrar que puede trasladar esa potencia al escenario más importante de la temporada.

A sus 22 años, el toletero dominicano afronta la oportunidad de dejar una nueva huella en el béisbol, esta vez en la disputa por el título de las Grandes Ligas.

The last time Junior Caminero broke a scoreboard https://t.co/fWkEZ3lHJg — Rays The Roof (@RaysTheRoofTB) October 23, 2026

Recuerdo imborrable

El cuadrangular que dañó la pantalla de Milwaukee evoca otro batazo de Caminero que quedó grabado en la memoria de los aficionados dominicanos. El 27 de enero de 2025, el antesalista decidió el séptimo partido de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) con un jonrón que les dio a los Leones del Escogido una victoria por 6-5 sobre los Tigres del Licey y su corona número 17.

Caminero castigó un lanzamiento de Jairo Asencio en la parte alta de la novena entrada y envió la pelota a una distancia de 454 pies, por encima de la emblemática pared de los 411 pies del jardín central del Estadio Quisqueya Juan Marichal. El batazo puso delante a los escarlatas y apagó momentáneamente una parte de la pizarra, en una escena que guarda un notable parecido con lo ocurrido ahora en Milwaukee.

La celebración también fue memorable. Caminero recorrió las bases con evidente euforia, mientras sus compañeros salían del dugout para recibirlo. Su vuelta al cuadro se extendió por casi un minuto y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de aquella final, tanto en República Dominicana como en medios internacionales.

El dominicano terminó la Serie Final con promedio de .346, seis carreras impulsadas y un OPS de 1.086, números que respaldaron su elección como Jugador Más Valioso.

Su jonrón decisivo devolvió al Escogido a la cima del béisbol invernal dominicano nueve años después de su anterior campeonato, conquistado precisamente frente al Licey en la temporada 2016-17.