Leones remontan con jonrón de tres carreras de Guzmán, vencen a las Águilas y dejan el sótano

Jonathan Guzmán al momento de conectar un batazo para los Leones del Escogido. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

Los Leones del Escogido se apoyaron en un jonrón de tres carreras de Jonathan Guzmán en el cuarto episodio, y remontaron una diferencia de una vuela para terminar venciendo por 9-5 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con ese resultado, los Leones (2-4) dejan el sótano de la tabla de posiciones mientras que las Águilas (1-4) pasan a tener el peor récord del recién iniciado torneo de béisbol invernal, aunque han jugado un partido menos.

Tanto en la cuarta como en la quinta entrada, los escarlatas fabricaron tres vueltas luego de batear libremente a los relevistas aguiluchos Jorge Tavárez y Ryan Hendrix, a los que le ligaron cinco hits.

Picaron delante

El conjunto escarlata tomó el control desde la primera entrada, cuando fabricó tres carreras frente al abridor aguilucho Gerson Garabito. Un lanzamiento desviado permitió que Vidal Bruján anotara la primera vuelta, mientras un rodado de Sócrates Brito a la inicial llevó al plato a Erik González para ampliar la ventaja.

Los Leones agregaron otra carrera cuando un error en tiro del antesalista Willy Vásquez permitió que José Marmolejos cruzara el plato, en una entrada en la que la defensa de las Águilas no pudo contener la presión ofensiva de los locales.

Los cibaeños comenzaron a descontar en el tercer episodio. Víctor Scott II ejecutó un toque de sacrificio que terminó en error de tiro del lanzador escarlata Lael Lockhart, una jugada que permitió a Carson Williams anotar la primera carrera de los visitantes y colocar el encuentro 3-1.

Morel cambió la pizarra

El partido tomó otro giro en la parte alta del cuarto capítulo, cuando Christopher Morel conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo con dos compañeros en circulación. El batazo de tres carreras también llevó al plato a Aderlin Rodríguez y Jorge Bonifacio, y dio a las Águilas ventaja de 4-3.

La reacción cibaeña parecía cambiar el rumbo del encuentro, pero los Leones respondieron de inmediato con el batazo de poder de Jonathan Guzmán.

En la parte baja de esa misma entrada, Guzmán desapareció la pelota entre los jardines izquierdo y central, con Michael De La Cruz y Marco Hernández en circulación, para devolver la ventaja a los escarlatas y colocar la pizarra 6-4.

Ampliaron ventaja

La ofensiva escarlata continuó en el quinto episodio, cuando Marco Hernández conectó un doble que llevó al plato a Sócrates Brito y Andy Ibáñez, mientras Michael De La Cruz avanzó hasta la tercera base. La conexión amplió la ventaja a 8-4.

Poco después, un lanzamiento desviado de Nathanael Heredia permitió que De La Cruz anotara desde la antesala, para colocar el marcador 9-4 a favor de los Leones.

El antesalista aguilucho Willy Vásquez pegó un doble remolcador en el noveno para traer al plato la quinta de los cibaeños.