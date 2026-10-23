Nuevos propietarios de los Padres dicen presente Campeonato Premundial sub-18

José E. Feliciano desde la lomita en el IPL Academy realizando el lanzamiento de honor. ( CEDIDA POR FEDOM )

El Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18, Premundial sub-18, recibió una visita de Grandes Ligas. José E. Feliciano y su esposa, la cantante y compositora estadounidense Kwanza Jones, nuevos propietarios de los Padres de San Diego, asistieron a los encuentros entre República Dominicana–Curazao y Puerto Rico–Panamá en IPL Academy Complex.

Feliciano y Jones acudieron a disfrutar de uno de los eventos más competitivos de la región, en donde los mejores talentos en la categoría sub-18 están desfilando hasta el 29 de octubre.

Al ser abordado a su llegada al segundo día de acción en el Panamericano sub-18, José E. Feliciano quien es de ascendencia puertorriqueña, dijo que llegó a apoyar a los suyos, al combinado de Puerto Rico y que los demás equipos participantes están muy entusiasmados por el torneo.

"Esta es una isla hermana, la acogida que nos han brindado ha sido muy agradable, el trato, es la segunda mejor del Caribe, después de Puerto Rico, su gente es muy buena, el país está repleto de mucho talento", dijo Feliciano.

Refirió que el béisbol está en nuestras venas y recalcó la calidad y el talento de ambas islas hermanas. "La historia así lo respalda, es increíble siempre tenemos una pelea en béisbol entre Puerto Rico y la República Dominicana, esto es como tener un hermano, que nos peleamos y nos defendemos a la misma vez", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/jose-e-feliciano-y-kwanza-jones-reciben-como-cortesia-una-chaqueta-oficial-de-la-seleccion-de-rd-durante-su-visita-al-premundial-sub-18-en-ipl-academy-complex-1fc12837.jpeg José E. Feliciano y Kwanza Jones reciben como cortesía una chaqueta oficial de la selección de República Dominicana durante su visita al Premundial U-18 en IPL Academy Complex. Los acompañan Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM); Aracelis León, presidenta de la WBSC Américas/COPABE, y Amaurys Nina, presidente de IPL Academy. (CEDIDA POR FEDOM)

Feliciano realizó el lanzamiento de la primera bola en el choque entre República Dominicana y Curazao, acompañado de su esposa, Kwanza Jones; de Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

También lo acompañaron Aracelis León, presidenta de la WBSC Américas/COPABE, y de Amaurys Nina, presidente el IPL Academy. Durante su visita, el empresario compartió con los jugadores de los equipos, a quienes animó en su camino hacia la Copa del Mundo Sub-18.

Aprovechó el escenario para agradecer a esa fanaticada dominicana por el respaldo que le brindan al conjunto de los Padres de San Diego, por el seguimiento que les dan a los suyos, que militan en la novena.

"Tenemos mucho talento dominicano, increíbles nuestros jugadores, no solamente los de aquí sino también todos los miembros de nuestro equipo, máximos en el béisbol de Grandes Ligas, además debemos decir que en nuestra banca también tenemos muy buenos jugadores de este país", agregó.

A la comunidad hispana que apoya a los Padres de San Diego, les agradeció y les invitó a que continúen respaldando al equipo. "Yo creo que el mensaje es muy claro, nuestros países, nuestra gente y nosotros simbolizamos la excelencia del béisbol en todas partes", puntualizó.

En el Campeonato Panamericano Sub-18 de Béisbol que organiza la WBSC Américas de la mano de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), 11 naciones buscan uno de los cuatro boletos que llevan de manera automática a la Copa del Mundo 2027.

Todos los partidos son transmitidos por Grupo de Medios Panorama: a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM para todo el Cibao, Baní FM 97.5, así como por Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable para el área triestatal de los Estados Unidos. Igualmente, por Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.