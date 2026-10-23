×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
RD Y CURAZAO
Añadir Diario Libre en GoogleRD Y CURAZAO

República Dominicana derrota a Curazao en su debut en el Premundial de Béisbol U-18

El país es anfitrión de la cita regional, que se extenderá hasta el 29 de octubre

Todos los partidos se disputan en el IPL Academy Complex

    Expandir imagen
    República Dominicana derrota a Curazao en su debut en el Premundial de Béisbol U-18
    La selección dominicana capitalizó una explosión ofensiva que incluyó 5 anotaciones en la segunda entrada. (FOTO CEDIDA POR LA SELECCIÓN)

    La selección de béisbol U-18 de República Dominicana inició con victoria su participación en el Premundial de la categoría, al derrotar 13 carreras por 8 a Curazao, en el partido inaugural del certamen.

    El segunda base Ricki Moneys encabezó la ofensiva quisqueyana como primer bate, al conectar dos imparables, negociar una base por bolas y anotar tres carreras.

    • De acuerdo con una nota de prensa de la selección, el campocorto Alfredo Sena tuvo una destacada actuación al batear de 3-2 y remolcar cuatro carreras, para convertirse en una de las principales figuras ofensivas del conjunto dominicano.

    También sobresalieron Argeni Fernández, quien conectó un hit en tres turnos y anotó dos carreras; Feliz Genao, que negoció una base por bolas y pisó el plato en dos ocasiones; y Leanders Matos, quien disparó un imparable, anotó dos carreras y remolcó una.

    El receptor Jehudy Guzmán y el bateador designado Wilson Reyes también contribuyeron a la producción ofensiva dominicana. Desde el montículo, el abridor Shea Corona trabajó durante tres entradas y concedió dos bases por bolas.

    Por Curazao, Edelmar Croes negoció dos boletos y anotó una carrera, mientras que Jay-Dlynn Wiel conectó un imparable y también llegó al plato. Raishelnon Ogenia, por su parte, disparó dos hits y remolcó dos carreras.

    Preparación para Brasil

    Tras el triunfo ante Curazao, el conjunto dominicano se prepara para enfrentar a Brasil en la segunda jornada del torneo.

    De cara al compromiso, el dirigente Mendy López Jr. destacó la importancia de mantener la concentración y controlar las emociones dentro del terreno de juego.

    "La energía viene del porqué tú haces lo que haces. Sabemos la importancia de representar el país, así que por la energía yo no me preocupo. Es simplemente controlar las emociones y hacer las cosas en el terreno", expresó López Jr. ante la prensa.

    Transmisión del torneo

    El dirigente también aprovechó para enviar un mensaje a la fanaticada dominicana, a la que invitó a continuar respaldando a la selección durante la competencia.

    "Continúen apoyándonos, queremos dar lo mejor para ustedes y que puedan gozar de un buen torneo", manifestó.

    Dónde ver los partidos

    Los encuentros del Premundial U-18 se transmiten a través de Grupo de Medios Panorama, por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, disponible para el área triestatal de Estados Unidos.

    Asimismo, los partidos pueden seguirse a través de Panorama.com.do y del canal de YouTube de VTV Canal 32.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.