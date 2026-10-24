Video | Jonathan Guzmán se viste de héroe y los Leones vencen a los Toros

Jonathan Guzmán fue el héroe del partido para los Leones del Escogido ( CEDIDA LEONES DEL ESCOGIDO )

Jonathan Guzmán conectó un sencillo remolcador a la banda contraria para romper el hielo y remolcar la primera de dos carreras con las que los bicampeones nacionales Leones del Escogido vencieron este sábado 2-0 a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

En el octavo episodio, John Gil entró a correr en sustitución de Andy Ibáñez, quien fue transferido por Phillips Valdez, se robó la segunda y llegó a tercera por lanzamiento salvaje. Al segundo lanzamiento, Guzmán conectó un sinker en la zona alta del plato dirigiéndolo al jardín derecho llevando a Gil hasta la goma y a Michael De la Cruz a la antesala luego de haber recibido base por bolas.

Emailin Montilla entró a lanzar y no pudo manejar un toque a sus manos por parte de Vidal Bruján, permitiendo que De la Cruz entrase con la segunda para los rojos.

El abridor escarlata Radhamés Liz, quien salió sin decisión, se presentó en cuatro entradas de dos hits y un boleto, ponchando a dos hombres.

A su salida del montículo, Juan Mercedes (1.0), Patrick Halligan (1.0 y dos ponches), Kelly Austin (1.0), Alex Colomé (1.0 y un ponche) y Robinson Martínez (1.0) mantuvieron la blanqueada a los bates romanenses retirando a 13 de los últimos 14 bateadores que enfrentó.

El lanzador ganador fue Colomé (1-0), quien no toleró libertades en su presentación. La derrota fue para Valdez (1-1) al permitir las dos vueltas escogidistas. Martínez (2) obtuvo el rescate al tirar el noveno.

Los más destacados

Por los melenudos (3-4), Guzmán bateó de 3-1, con una producida, y Junior Lake, de 3-1.

Por los taurinos (3-4), Pedro Severino y Rafael Lantigua se fueron de 3-1.

Próximo partido

Los Leones volverán a enfrentar a los Toros este domingo, pero en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana, a las 5:00 de la tarde.