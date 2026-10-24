Los Tigres del Licey vencieron a las Águilas en el Estadio Cibao

Los Tigres del Licey vencieron a las Aguilas Cibaeñas en el primer partido entre los grandes rivales en la temporada 2026-27 de Lidom ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Al ritmo de 14 imparables, seis carreras y una labor imponente del relevo, los Tigres del Licey vencieron 6-2 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, en el primer partido de la temporada entre los grandes rivales del béisbol dominicano.

El refuerzo José Barrero rompió el empate a dos carreras en el sexto inning con un doble por el jardín central que remolcó a Ramón Hernández. Luego, Gustavo Núñez produjo a Barrero con un triple que cimentó la ventaja de los Tigres, una que no volvieron a ceder gracias a una labor de cuatro entradas y un tercio sin permitir carreras del relevo que solo admitió dos hits, concedió un boleto y ponchó a tres bateadores.

La victoria fue para Michael Arias (1-0, 0.00) quién lanzó dos tercios de entradas y sustituyó al abridor para completar el quinto episodio.

Gutiérrez fue el pitcher abridor con labor de 4.2 entradas, tres hits, dos carreras limpias, un boleto y tres ponches. También subieron al box por los azules: Luis Frías (6), Javy Guerra (7), Wander Suero (8) y JC Mejía (9).

Joan Adón abrió por las Águilas con trabajo de tres innings, tres hits, una vuelta merecida y cuatro ponches. Completaron la ruta Alfred Morillo (4), Leandro López (4), Jonathan Hernández (5), Génesis Cabrera (6), Deury Carrasco (6), Justin Martínez (7), Jonathan Aro (8), Jorge Alcalá (9).

Resumen de las carreras

Las Águilas anotaron primero en la primera entrada ante los envíos de Vladimir Gutiérrez gracias a un cuadrangular de dos carreras de Jorge Bonifacio sobre la verja del jardín izquierdo que encontró en base a Mason McCoy, quien había pegado sencillo por la antesala.

El Licey se acercó con una vuelta en el tercero, remolcada por un doble al prado central de Ramón Hernández que condujo hasta el plato a José Barrero, quien se embasó tras ser golpeado por un lanzamiento de Joan Adon y avanzó a segunda por base robada.

Los Tigres igualaron en el cuarto frente al relevista Alfred Morillo cuando combinaron boleto a Estevan Florial, quien pasó a segundo por rodado a la inicial de Elier Hernández y anotó por sencillo al prado central de Ángel Ortiz.

El Licey tomó el control en la sexta ante Génesis Cabrera. Elier Hernández llegó a primera por transferencia y avanzó a segunda por balk. Luego de dos outs, José Barrero dio doble remolcador al central. Deury Carrasco sustituyó a Cabrera y fue recibido con un triple productor de Gustavo Núñez.

Los bengaleses pusieron la cereza en el pastel con tres vueltas en el noveno capítulo contra el lanzador Jorge Alcalá. Ramón Hernández inició la entrada con un boleto y Mel Rojas Jr pegó un sencillo, Estevan Florial conectó un doble por el jardín central que produjo a Hernández y eventualmente Rojas Jr anotó desde tercera con un pitcheo descontrolado de Alcalá.

Los más destacados

Por el Licey, Mel Rojas Jr. bateó de 5-2 con boleto, anotada y remolcada, Estevan Florial se fue de 4-2 con boleto, anotada y remolcada.

Gustavo Núñez, de 5-1 con triple y remolcada, José Barrero, de 2-1, con un doble, dos anotadas y una impulsada, Ramón Hernández, de 4-1 con un boleto, doble, anotada e impulsada.

Por las Águilas, Jorge Bonifacio, de 4-1 con cuadrangular, anotada y dos remolcadas, Mason McCoy, de 4-1 con una anotada.

Próximo partido

Los Tigres del Licey vuelven a enfrentar a las Águilas Cibaeñas este domingo, cuando reciban su visita a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.