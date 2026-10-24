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República Dominicana triunfa contra Brasil y continúa paso arrollador en Premundial U18

La selección nacional registra victorias contra Brasil y Curazao. El país es anfitrión del evento que se celebra en IPL Academy

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    República Dominicana triunfa contra Brasil y continúa paso arrollador en Premundial U18
    Jugadores de RD celebran una carrera en el partido ante Brasil (CEDIDA POR FEDOM)

    La República Dominicana volvió a imponer su dominio con una victoria contundente frente a Brasil, en la continuación del Premundial de Béisbol U-18 que alberga el país en los terrenos de IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra. 

    En un partido en que el jardinero Argeni Fernández pegó un imparable, negoció un par de boletos, anotó dos carreras e igual cantidad de remolcadas, la ofensiva quisqueyana mostró su ímpetu para imponerse 11 por 4 frente a sus homólogos sudamericanos.

    El primera base Feliz Genao fue sobresaliente con dos inatrapables, que le llevaron a tres vueltas impulsadas y una vez pisó el plato. Además, el campocorto Ricki Moneys extendió la fiesta con tres anotadas, un hit y un boleto. 

    El relevista Emil Núñez se adjudicó la victoria con tres entradas y un tercio de labor, permitiendo dos hits e igual número de pasaportes, cargando con dos carreras sucias en su cuenta. Terminó ponchando a dos.

    Por Brasil, el patrullero Lucas Uru bateó de 3-1 con anotada y base por bolas recibidas, mientras que el intermedista Enzo Leite pegó hit en tres turnos y también registró una vuelta. 

    Contundentes en el inicio

    Los dominicanos rompieron el hielo en la primera entrada con cuatro vueltas, que empezó con Moneys tomando boleto y estafada, avanzando a tercera con rodado de Alfredo Sena y anotó con sencillo de Fernández. 

    Fernández terminaría dando la vuelta al cuadro con elevado de sacrificio de Leanders Matos, luego de avanzar a la tercera base con imparable de Genao. Más tarde, en el mismo episodio, Wilson Reyes pegaría de hit y Wolibel Quezada tomó pasaporte. 

    Genao registró anotada con lanzamiento salvaje y Reyes hizo lo propio en jugada de elección. A partir de ahí, República Dominicana pareció apuntarse una victoria por vía de trámite. 

    Continúa la acción

    Este sábado la selección nacional tiene previsto su tercer enfrentamiento contra Estados Unidos, quienes marchan invictos con triunfos ante Brasil (4-0) y Curazao (19-2). Ambos cierran sus compromisos de primera ronda. 

    República Dominicana vapuleó a Curazao 13 por 8 en el juego correspondiente a la primera jornada, cuya acumulación de resultados le clasifica a la súper ronda, pautada a iniciar el domingo con puestos a determinar en la conclusión de esta etapa.

    Todos los partidos del Campeonato Panamericano U-18 son transmitidos por Grupo de Medios Panorama a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos. 

    También están disponibles en Panorama.com.do y en el canal de YouTube de VTV Canal 32.

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