Dominicana cae ante Estados Unidos y pasa en segundo lugar a la súper ronda

Estados Unidos anota carrera en el partido ante la República Dominicana en el Premundial U18 ( CEDIDA POR FEDOM )

La República Dominicana sufre su primer revés en el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18 WBSC Américas/Copabe, luego de caer por la vía del nocaut ante los Estados Unidos 16-1.

Ambas novenas ya clasificadas a la súper ronda del evento que se está realizando en las instalaciones de IPL Academy, en el municipio de Guerra.

Estados Unidos clasificó a la súper ronda como primero del grupo A con marca de (3-0), mientras los dominicanos avanzan segundos en el grupo con registro de (2-1).

La victoria se la llevó el lanzador George Ferguson, quien lanzó cuatro sólidas entradas, permitiendo dos sencillos y solo le anotaron una carrera, regaló un boleto y abanicó a ocho contrarios, dejando en 0.00 su efectividad.

El revés recayó sobre Aneudy Palmero en dos y dos tercios, seis hits, seis carreras, todas limpias, dio tres bases bolas, solo pudo ponchar a un contrario quedó en 15.75 su promedio de carreras limpias.

En este partido, Estados Unidos tomó el control en la segunda entrada, en donde fabricaron cinco anotaciones, ventaja que nunca perdió.

La única carrera de República Dominicana fue en la parte alta de la tercera entrada y la hizo Wolibel Quezada producto de un fly de sacrificio de Ricki Moneys al jardín derecho.

Estados Unidos continúo ampliando la ventaja con otras cuatro más en la tercera baja, en donde los boletos y los lanzamientos descontrolados llevaron a los jugadores a contabilizar a favor de su causa.

Una explosiva cuarta entrada que terminó con siete más de ventaja para los dueños del Grupo A y sentenciaron las aspiraciones de los dueños de la casa de terminar invictos en su grupo.

Los más destacados

Por Estados Unidos se destacan Graham Houston de 4-3, 3 anotadas y dos remolques, Malachi Buttle de 2-2, anotó tres, empujó otros dos, recibió boleto, Sebastian Wilson ligó triple en dos turnos, anotó una, remolcó tres, mientras que Aleman Castillo de 2-1, 1CA, 3CE.

Mientras que por la República Dominicana destacaron, Angeni Fernández de 2-1, boleto, Alfredo Sena con sencillo en tres turnos oficiales y Ricki Money de 2-0 y un remolque.