Video | El Escogido logra su tercera victoria al hilo en fiesta de palos en el Francisco Micheli

José Marmolejos agota un turno en el partido entre los Leones del Escogido y los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli de La Romana. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO )

A ritmo de 17 imparables, los Leones del Escogido vencieron 15-11 este domingo a los Toros del Este en el estadio Francisco A. Micheli, consiguiendo así su tercer triunfo en línea.

Reid VanScoter (2-0) ganó el partido al presentarse en 1.2 entradas de un ponche, sin libertades. El revés fue para Turnbull (0-1) luego de que le marcasen cuatro carreras en tres episodios.

La victoria de los Leones los coloca con marca de 4-4, con lo que escalan a la tercera posición del campeonato. De su lado, los romanenses se mantienen en quinto lugar con 3-5.

Como anotaron

Los bicampeones nacionales iniciaron el partido con sencillos consecutivos de Vidal Bruján, Jonathan Guzmán y José Marmolejos frente a Spencer Turnbull.

Un out forzado tras un rodado de Junior Lake al campocorto representó la primera de los rojos en las piernas de Bruján. Más adelante, en una jugada revertida tras la revisión, Andy Ibáñez conectó elevado a territorio corto del jardín derecho justo sobre la línea de fair para llevar a Junior Lake al plato desde la intermedia.

En el cuarto inning, con el partido 3-2 a su favor, los visitantes llenaron las bases sin outs y marcaron dos más por transferencias de Gerson Moreno a Guzmán y de José Manuel Fernández a Lake. José Adames entró a lanzar, y un doble de Ibáñez al prado izquierdo limpió las bases para colocar la pizarra 8-2.

La fiesta de batazos continuó en el quinto para los capitaleños cuando Jason Schiavone pegó otro tubey al central, pasando a tercera con rodado de Michael de la Cruz por primera y anotando por lanzamiento desviado de Adames.

Otro doble, ahora por parte de Guzmán, al bosque izquierdo llevó a Bruján a la registradora con la décima de los melenudos.

Los romanenses empezaron a descontar en la parte baja de ese acto con un sencillo remolcador al central de dos por parte de Jesús Sánchez ante Kenny Hernandez, a quien también en ese capítulo Juan Brito le había conectado doble al jardín derecho, empujador de una más, totalizando cuarto vueltas en esa entrada.

Los rojos fabricaron otro rally de cinco anotaciones en el sexto, dos de ellas con otro tubey de Schiavone al central, llevando a la goma a Marco Hernández y Franchy Cordero, quienes abrieron con sencillos ante Juan Carela.

Otro doble de John Gil al prado izquierdo empujó la tercera de ese episodio en las piernas de Schiavone, provocando que Phillips Valdez entrara a lanzar transfiriendo a Guzmán y permitiendo imparable impulsador de Marmolejos al central. Otro incogible de Lake a la misma zona llevó a Guzmán a la registradora con la número 15.

Los taurinos sumaron dos más en la parte baja de ese inning con un indiscutible de Sánchez al bosque derecho, una más en el séptimo con triple de Mike Rosario al central remolcando a George Valera desde la inicial, y otras dos en el noveno producto de cuadrangulares consecutivos de Pedro Severino y Francisco Urbáez.

Los más destacados

Por los bicampeones, Schiavone bateó de 5-3, con par de dobles, tres anotadas y dos producidas; Ibáñez, de 3-2, con doble y cuatro empujadas; Marmolejos, de 6-4, con dos impulsadas, y Guzmán, de 4-2, con dos remolcadas, dos anotadas y dos bases por bolas.

Por los Toros, Pedro Severino, de 3-1, con jonrón, tres anotadas y una producida, y Sánchez, de 5-3, con cuatro empujadas.

Próximo partido

El Escogido descansará este lunes para continuar en la ruta el martes cuando viajará a San Francisco de Macorís para enfrentar a las Gigantes del Cibao a las 7:00 de la noche.