Video | Estrellas vencen a Gigantes y escalan al primer lugar de la tabla de posiciones

Raimel Tapia conecta cuadrangular en el encuentro entre los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales en el béisbol invernal dominicano. ( CEDIDA POR LAS ESTRELLAS ORIENTALES )

Las Estrellas Orientales vencieron 12-6 a los Gigantes del Cibao consiguiendo su quinto triunfo de la campaña y escalaron al primer lugar de la tabla de posiciones de la Lidom.

Las Estrellas contaron con cuadrangulares de Raimel Tapia, Leo Bernal y Cesar Prieto que fueron clave para el segundo triunfo del conjunto francomacorisano en días consecutivos ante los verdes.

El relevista Geison Urbaez fue el ganador mientras que el importado Jared Wetherbee fue derrotado.

Como anotaron

Las Estrellas anotaron dos carreras en el primer episodio, Harold Ramírez conectó sencillo al central, Oscar González empalmó hit por la antesala, Marcos Luciano se embasó por error del antesalista anotando Ramírez, Cesar Prieto impulso a González con imparable al central.

En el cierre de la primera entrada los Gigantes anotaron tres vueltas, negociando boleto Pablo Reyes, Noelvis Marte ligó cuadrangular de dos carreras por el central, Marcell Ozuna y Kelvin Gutiérrez recibieron boletos, Jefferson Rojas remolcó a Ozuna con doble al left.

En el inicio de la segunda entrada las Estrellas se fueron arriba fabricando tres carreras, con cuadrangular con dos compañeros a bordo de Raimel Tapia por el prado derecho.

Los verdes anotaron una carrera en la tercera entrada con doblete al jardín izquierdo de Prieto, quien anotó con imparable al left de Aaron Schunk.

En la séptima los Gigantes anotaron dos con imparables de Nomar Mazara al prado derecho, Marte empalmó sencillo por la intermedia, Carlos Peguero remolcó a Mazara con hit al left, y Marte anotó por wild pitch.

Los más destacados

Los mejores al bate por las Estrellas fueron Prieto con cuadrangular,doble y sencillo; Bernal y Tapia con un vuela cerca; Aaron Schunk doble y sencillo, Ramírez tres imparables y Oscar González un incogible.

Por los Gigantes, los más destacados fueron Marte con un cuadrangular y dos hits, Pablo Reyes un triple, Jefferson Rojas y Deyvison de los Santos un tubey cada uno y Carlos Peguero, Roldy Brito y Normar Mazara un inalámbrico cada uno.

Previo al partido los Gigantes iniciaron la celebración de su aniversario 30 en la pelota invernal dominicano donde entregaron reconocimiento a accionistas y jugadores emblemáticos de la franquicia.

Las posiciones

Con su triunfo las Estrellas colocaron su marca en 5-2 despegándose a medio juego de los Tigres que perdieron ante las Águilas, mientras que los Gigantes colocaron su foja en 4-4 empatados en el tercer puesto con el Escogido.