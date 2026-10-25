Video | Las Águilas vienen de atrás y vencen a los Tigres en el Quisqueya

Raynel Delgado reacciona al conectar imparable empujador en el encuentro entre Aguilas Cibaeñas y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal ( CEDIDA POR LAS AGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas vinieron de atrás para vencer a los Tigres del Licey con marcador 9-5 en partido disputado este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en la continación de la temporada 2026-27 de Lidom.

El encuentro, matizado por la intensidad de la histórica rivalidad, dio un giro definitivo en la sexta entrada. Abajo en el marcador 2-0, la ofensiva aguilucha respondió con un rally de cuatro anotaciones que quebró el dominio monticular rival.

La reacción fue encabezada por Raynel Delgado, quien conectó sencillo productor de dos carreras, seguido de inmediato por otro imparable remolcador de Christopher Morel para asegurar una ventaja que el conjunto cibaeño supo defender hasta el último out.

La victoria fue para Raúl Brito (1-0) y la derrota recayó sobre Jordy Martínez (0-1), con salvamento para Jonathan Aro (1).

Tras el resultado, las Águilas mejoraron su marca a 2-5, mientras los Tigres cayeron a 5-3.

El pitcheo abridor

Luego de permitir dos carreras, el abridor aguilucho, Jhordany Mézquita, logró retirar a ocho bateadores de manera consecutiva entre el segundo y el cuarto episodio, antes de salir del juego en la quinta entrada.

El zurdo santiagués finalizó con una labor de cuatro entradas, dos carreras, seis hits, un boleto y cuatro ponches.

El iniciador de los Tigres, Albert Abreu, dominó durante cinco episodios sin permitir carreras, concediendo solo un hit y ponchando a ocho bateadores.

El relevo

Por las Águilas, Raúl Brito (1.0); Ryan Hendrix (1.0); Jeurys Familia (0.2), dos carreras; Luis González (0.1); Junior Fernández (0.1), una carrera y Jonathan Aro (1.2).

El bullpen de los felinos fue integrado por: Jordi Martínez, Randel Clemente, Oliver Ortega, Ofreidy Gómez, Elniery García, Misael Tamárez y Michel Otañez.

Las carreras

En la primera entrada, los azules abrieron el marcador con una carrera tras triple de Gustavo Núñez y sencillo remolcador de Jesús Madé.

En el siguiente episodio sumaron otra vuelta gracias a un triple de Emilio Bonifacio, quien anotó posteriormente impulsado por sencillo de Gustavo Núñez, ampliando la ventaja a 2-0.

Las Águilas fabricaron un rally de cuatro carreras en el sexto capítulo para tomar ventaja 4-2. El ataque inició cuando Carson Williams recibió boleto de Jordi Martínez, avanzó a segunda por wild pitch y anotó tras sencillo de Steward Berroa, aprovechando un error defensivo en tiro a la inicial.

Un error del campocorto al soltar la pelota tras un disparo del antesalista en rodado de Luis Liberato, sumado a un tiro malo del lanzador, dejó corredores aguiluchos en posición de anotar.

Aunque J.C. Escarra falló con rodado (43) y S. Berroa fue puesto out en home en jugada de selección por batazo de Jorge Bonifacio (quien luego se robó la segunda), Raynel Delgado ligó un imparable al jardín izquierdo productor de dos para poner arriba a las Águilas 3-2.

A seguidas, Christopher Morel coronó el episodio con sencillo impulsador al jardín izquierdo.

Los aguiluchos ampliaron la ventaja con tres anotaciones más en el séptimo episodio para poner la pizarra 7-2.

Steward Berroa se embasó en jugada de selección, Luis Liberato recibió boleto y J.C. Escarra fue golpeado para llenar las bases, escenario que aprovechó Jorge Bonifacio para conectar un triple por el jardín derecho que vació las almohadillas.

Los Tigres descontaron con dos en el cierre del séptimo por boleto a Emilio Bonifacio y sencillo de Gustavo Núñez (quien se robó la segunda); ambos anotaron con imparable de Jesús Madé al central, apretando la pizarra 7-4.

En el cierre del octavo, los azules sumaron otra cuando Mel Rojas Jr. conectó doble al left field, avanzó a tercera con rodado por la intermedia de Ángel Ortiz y anotó por un wild pitch del relevista Junior Fernández, acercando el marcador 7-5.

En la novena entrada, los amarillos ampliaron a 9-5. Tras boleto a S. Berroa, L. Liberato tocó de hit por la antesala y avanzó a tercera por tiro malo de Alcántara, permitiendo a Berroa anotar. J.C. Escarra coronó el ataque con imparable remolcador al jardín central.

Los más destacados

Por las Águilas, Raynel Delgado de 3-1, dos carreras empujadas; Jorge Bonifacio un triple, tres impulsadas; Christopher Morel un sencillo, una producida; Luis Liberato de 4-1, tres anotadas; Steward Berroa de 4-1, dos anotadas; J.C. Escarra de 4-1, una empujada; Mason McCoy un doble y Yeison Morrobel un sencillo.

Por el Licey, Gustavo Núñez de 5-5, una empujada; Jesús Madé de 5-3, dos remolques; Mel Rojas Jr. de 4-2 y Emilio Bonifacio de 3-1, un triple.

Próximo partido

Este lunes 26, las Águilas reciben a las Estrellas Orientales a las 7:30 p.m. en el Estadio Cibao, en un partido reasignado del pasado miércoles 21.