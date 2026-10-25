Video | Marco Luciano deja en el terreno a los Gigantes del Cibao

Marco Luciano reacciona luego de darle el triunfo a las Estrellas Orientales ante los Gigantes del Cibao en el Estadio Quisqueya ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Marco Luciano conectó un sencillo con las bases llenas y dos outs en el cierre del noveno episodio para llevar a las Estrellas Orientales a una victoria 12-11 sobre los Gigantes del Cibao, este sábado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Las Estrellas (4-2) subieron al segundo lugar de la clasificación, a medio juego de los Tigres del Licey (5-2). Los Gigantes (4-3), que iniciaron la jornada empatados en la cima con los azules, descendieron al tercer puesto, a un partido del liderato.

El partido incluyó dos remontadas, 23 carreras, tres cuadrangulares y la participación de 19 lanzadores, diez de ellos por el equipo local.

Las Estrellas llegaron al séptimo episodio con ventaja de 11-6, gracias a un grand slam de Raimel Tapia. Sin embargo, los Gigantes reaccionaron en el octavo con cinco carreras, cuatro de ellas producidas por un jonrón con las bases llenas de Pablo Reyes, para igualar el marcador.

Con el juego empatado 11-11, las Estrellas enfrentaron a Jimmy Cordero en el cierre del noveno. Magneuris Sierra fue ponchado, pero Harold Ramírez alcanzó la primera base por un error del propio lanzador y fue sustituido por el corredor emergente Miguel Bleis.

Tapia recibió boleto y Óscar González conectó un sencillo que llenó las bases. Cordero ponchó a Josh Lester para el segundo out, pero Luciano respondió con un sencillo dentro del cuadro, por los predios de Reyes, el campocorto, que permitió anotar a Bleis con la carrera de la victoria.

Patrick Weigel (1-0) lanzó el noveno sin permitir carreras y se acreditó el triunfo. Cordero cargó con la derrota.

Las carreras

Los Gigantes tomaron ventaja de 4-0 en el segundo episodio frente al abridor Jaime Barría. Jefferson Rojas produjo la primera carrera en una jugada de selección, acompañada de un error del antesalista Euribiel Ángeles. Noelvi Marte siguió con un doble remolcador de dos anotaciones y Nomar Mazara agregó un sencillo productor.

Las Estrellas comenzaron a descontar en el tercero ante Jake Eder, cuando un doble de Óscar González llevó al plato a Ismael Munguía. Marco Luciano añadió un sencillo remolcador frente a Enoli Paredes para acercar a los locales 4-2.

En el cuarto, Munguía disparó un doble productor ante Paredes y redujo la diferencia a una carrera. Los Gigantes respondieron en el quinto con un jonrón de dos anotaciones de Jake Holton frente a Domingo Robles, que colocó el marcador 6-3.

Las Estrellas volvieron a acercarse en el cierre de esa entrada mediante un elevado de sacrificio de Christian Cerda ante Joel César, que permitió anotar a Luciano.

La primera remontada de los locales llegó en el sexto episodio, cuando fabricaron tres carreras frente a Enmanuel Mejía, favorecidos por una interferencia del receptor Agustín Ramírez, un error del intermedista Eddinson Paulino y un pasbol.

Magneuris Sierra anotó la primera carrera en una jugada de selección de Tapia. Luego, Harold Ramírez cruzó el plato con un elevado de sacrificio de Óscar González y Tapia anotó por un pasbol para dar ventaja de 7-6 a las Estrellas.

En el séptimo, los orientales ampliaron la diferencia a 11-6 con un cuadrangular de Tapia con las bases llenas y dos outs frente a José López, después de que Richard Rodríguez dejara tres corredores en circulación.

Los Gigantes respondieron en el octavo con un ataque de cinco carreras. Marcell Ozuna produjo la primera mediante un rodado a la inicial frente a Junior Santos, quien había relevado a Raffi Vizcaíno con las bases llenas.

Con dos outs, Pablo Reyes conectó un grand slam por el jardín central ante Santos para empatar el partido 11-11 y completar la remontada visitante.

El empate se mantuvo hasta el noveno, cuando Luciano decidió el encuentro con su sencillo ante Cordero.

Las Estrellas utilizaron diez lanzadores y los Gigantes, nueve. Entre ambos equipos conectaron tres cuadrangulares: uno de Tapia por los orientales y dos de Holton y Reyes por los cibaeños.