Junior Caminero pide reacción a los Rays tras sus dos primeras derrotas

El estelar tercera base de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, cree que su equipo no ha jugado a la altura de sus capacidades durante la Serie Mundial.

Los Rays desperdiciaron una ventaja de cuatro carreras el sábado en el segundo juego contra los Milwaukee Brewers y perdieron los dos primeros encuentros en el American Family Field.

Reacciones de Junior Caminero

"Les garantizo una cosa: nadie en este vestuario quiere jugar al béisbol como lo hemos hecho en los últimos días. Eso no somos nosotros", dijo Caminero después del partido, por medio de un intérprete, según Adam Berry, de MLB.com. "Pero, al final del día, así hemos jugado en estos dos últimos encuentros y este es el tipo de béisbol que se ha visto. Así es este deporte. Es lamentable."

Después de que lo vieran gritando en la banca de Tampa Bay durante la séptima entrada, Caminero explicó que intentaba motivar a sus compañeros tras una actuación defensiva inusualmente desordenada del equipo.

"Intentaba ayudar al equipo", dijo Caminero. "Ayudar al equipo y levantarles el ánimo, ¿no? Solo intentaba generar energía y devolvernos un poco de vida."

Situación de la Serie Mundial

El jugador de 23 años agregó: "Teníamos que conseguir outs. En ese momento no estábamos haciendo nuestro trabajo y, contra Milwaukee, si regalas outs, ellos van a aprovecharlo. Van a usar eso en tu contra, y eso es lo que pasa. Así que intentaba transmitir el mensaje: "Oigan, tenemos que conseguir outs"."

Solo 10 equipos en la historia de las Grandes Ligas han ganado la Serie Mundial después de perder los dos primeros partidos. Los New York Yankees de 1996 fueron el último equipo en lograrlo.

La serie se traslada al Tropicana Field para el tercer juego, el lunes.