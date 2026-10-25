Video | Milwaukee remonta ante Rays y está a dos triunfos de su primer título de Serie Mundial

William Contreras y Andy Ashby se saludan luego del triunfo de los Cerveceros de Milwaulee sobre los Rays de Tampa ( AFP/MICHAEL REAVES )

Los Cerveceros de Milwaukee remontaron una desventaja de cuatro carreras y derrotaron este sábado 5x4 a los Rays de Tampa Bay, para adelantarse 2-0 en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol.

Tampa Bay no supo proteger las cuatro carreras que logró en la entrada inicial ante unos Cerveceros que culminaron su memorable reacción tras un sencillo del novato Cooper Pratt en el séptimo inning.

Después de dos derrotas en Milwaukee, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero están forzados a resurgir en el tercer partido de la Serie, que hospedarán el lunes.

La historia no está del lado de la novena de Florida, ya que hasta ahora sólo 10 equipos han levantado un 2-0 en contra para ganar la Serie Mundial.

Milwaukee, que no jugaba la final de las Grandes Ligas desde 1982, tiene así en su mano el triunfo en este insólito Clásico de Otoño en el que ambos pugnan por su primer título.

Después del dramático cierre del primer episodio, el duelo de este sábado arrancó con una explosiva primera entrada de seis carreras, la tercera mayor anotación de un inning inicial en la Serie Mundial.

Tras esa desconexión, los Cerveceros de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras volvieron a demostrar porque son la ofensiva más temible de la temporada en las Mayores.

Líder general en la fase regular, Milwaukee encadena nueve victorias y una única derrota en los playoffs.

El triunfo de este sábado fue su séptimo consecutivo después de que también barrieran 4-0 a los Dodgers de Shohei Ohtani, los vigentes bicampeones.

Contreras, que aportó dos hits y una carrera remolcada, se erigió en líder en imparables en esta postemporada con 15.

Chourio, con dos imparables y dos bases robadas, firmó a los 22 años otra sensacional actuación en el máximo escenario para unos Cerveceros que nunca se rinden.

- "Nunca estamos fuera" -

En esta postemporada, Milwaukee ha prevalecido en seis de los siete partidos que comenzó por debajo en el marcador.

"Tenemos un equipo muy competitivo. Nos gusta competir, no nos damos por vencidos", remarcó Chourio.

"Nunca estamos fuera. Y mientras queden entradas por jugar, seguimos teniendo una oportunidad", aseguró de su lado Pratt.

Por el bando de Tampa, el mánager Kevin Cash hizo un llamado a su hinchada para crear una atmósfera tan asfixiante como la que han padecido en Milwaukee.

"Estos aficionados de Milwaukee han sido muy ruidosos. Sé que nuestros aficionados van a serlo también y nos ayudarán a reajustarnos un poco", dijo Cash. "Hay mucha confianza en este equipo para responder. Lo han hecho durante toda la temporada y seguirán haciéndolo".

Tampa Bay, que acarició el triunfo el viernes, regresó al diamante con un bombardeo en la entrada inicial.

El cubano Yandy Díaz fue el primero en adentrarse en territorio de Milwaukee aprovechando un error del novato Pratt y, tras un sencillo de Chandler Simpson, abrió la pizarra para los visitantes.

Después fue el propio Simpson el que pasó por la registradora tras otro hit de Caminero, antes de que el canadiense Liam Hicks pegara un monumental jonrón de dos carreras.

El abridor Logan Henderson frenó la hemorragia al ponchar a Richie Palacios y Milwaukee le cerró la llave a los artilleros de Tampa en el resto de la noche.

La respuesta del ataque de los Cerveceros no tardó en llegar de la mano de sus figuras venezolanas.

- Un héroe novato -

Chourio abrió camino con un sencillo al jardín derecho y Contreras lo remolcó después para la primera carrera de los Cerveceros. A continuación, Jake Bauers recortó la desventaja a la mitad antes de que el lanzador Drew Rasmussen diera por terminado el trepidante primer inning.

Rasmussen y Henderson reestablecieron el orden hasta que un fatídico error del mexicano Aranda, al que se le escurrió un batazo en la segunda base, facilitó la tercera carrera de los locales.

Los 43.000 aficionados rugieron de expectación cuando los locales igualaron el marcador gracias a un jonrón solitario del estadounidense Sal Frelick.

En el American Family Field seguían sin haber noticias del Big 3 latino de los Rays. Entre Aranda, Caminero y Díaz sólo remolcaron una carrera y sumaron dos hits.

El héroe inesperado acabó siendo el novato Pratt, que se redimió de su fallo anterior al impulsar la carrera del triunfo en la séptima entrada.

El campocorto, de 22 años y oriundo de Florida, pegó un batazo que permitió que Brice Turang, instalado en tercera base, pusiera a Milwaukee en cabeza hasta el triunfo final.

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