República Dominicana pierde ante Panamá en inicio de súper ronda de Premundial U18

El jardinero Argeni Fernández, de República Dominicana, corre hasta la inicial con batazo. ( CEDIDA PIR FEDOM )

La República Dominicana perdió el juego contra Panamá en el inicio de la súper ronda del Premundial Panamericano de Béisbol U18, en un partido que terminó 6 carreras por 2.

Las anotadas de la selección nacional se produjeron en las piernas de Leanders Matos, quien en ambas oportunidades terminó capitalizando bases por bolas. En el segundo inning, luego de avanzar a la intermedia con hit de Feliz Genao, terminó en el plato con inatrapable de Woliber Quezada.

Esta misma secuencia se repetiría en el cuarto episodio: Matos negoció pasaporte en una aparición de ocho lanzamientos, tomó la segunda almohadilla con batazo al cuadro de Genao que ocasionó un error del campocorto en tiro y anotó en contacto de doble play por Quezada.

El lanzador derecho Abel Rodríguez, de Panamá, fue acreditado con la victoria en labor de cuatro entradas, en las que permitió dos anotaciones, solo una de ellas limpia, concedió cinco bases por bolas, tres hits y propinó un ponche.

Su labor monticular fue reforzada por sólidas actuaciones al bate, entre quienes se encuentra Daniel Méndez, de 2-1 con boleto y una vez pisó el plato, mientras que Daniel Long conectó de 2-1, anotada y tres remolques.

El relevista Joel Richards se acreditó el salvamento, en una actuación de tres entradas sin hit ni carrera, otorgando tres bases por bolas y cuatro ponches.

De su lado, el zurdo Jason Tejeda, dominicano, fue removido con tres episodios en la lomita, le dispararon cuatro indiscutibles y le anotaron tres vueltas, dos de ellas limpias, retirando un par de bateadores por la vía del ponche.

Primera bola

El lanzamiento de honor de la primera bola fue realizado por el lanzador de grandes ligas José Soriano, abridor de los Azulejos de Toronto, quien saludó a cada uno de los miembros de las delegaciones en juego, luciendo una camiseta alusiva a la selección nacional.

La acción de la súper ronda continúa para República Dominicana el lunes, cuando actúen de local ante Puerto Rico, completando el calendario con duelos frente a Venezuela y Nicaragua, martes y miércoles, respectivamente. Todos estos inician a las 2:00 de la tarde.

Dichos partidos decidirán la ronda de medallas del torneo regional, que se celebra en las instalaciones de IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, y los cuatro primeros sembrados reciben clasificación a la Copa del Mundo de la categoría, pautada en China 2027.

La segunda etapa de la competencia, además de los equipos que la República Dominicana enfrenta, incluye a Estados Unidos, con quien compartieron grupo en la primera ronda y se enfrentaron el sábado con marcador 16-1, a favor de los norteamericanos. Volverían a chocar si compiten por preseas.

La difusión

Todos los partidos del Campeonato Panamericano U-18 son transmitidos por Grupo de Medios Panorama a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos.

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