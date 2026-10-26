Alex Cora: Me despidieron porque los Red Sox no estaban lanzando bien

Alex Cora fue campeón con los Medias Rojas como jugador y dirigente. ( ARCHIVO/DL )

Alex Cora, exmánager de los Boston Red Sox, tiene una teoría sobre por qué la organización lo despidió en abril.

"Sinceramente, creo que me despidieron porque no lanzamos bien durante el mes de abril. Así de simple", comentó Cora en el podcast "Baseball Isn't Boring".

Cora, puertorriqueño que condujo el equipo a ganar la Serie Mundial en 2018, explicó que el pitcheo tuvo un bajo rendimiento debido a las dificultades iniciales de piezas clave en la rotación, el colapso del bullpen y la ausencia de jugadores importantes. El equipo registraba una marca de 10-17 cuando Cora fue destituido.

"No lanzamos bien. Estábamos en esa situación en abril porque no lanzamos bien, y eso era algo que yo ya había advertido a los entrenadores: teníamos que asegurarnos de corregirlo", señaló Cora.

Durante el periodo en que Cora fue mánager, los Red Sox registraron una efectividad (ERA) colectiva de 4.44 (puesto 20) y un FIP de 4.61 (puesto 26). Tras la salida de Cora y cinco miembros de su cuerpo técnico el 25 de abril, el equipo mejoró sus números a una efectividad de 3.36 (segundo lugar) y un FIP de 3.47 (primer lugar).

Cora elogió al departamento de analítica de los Red Sox por realizar ajustes rápidos en el programa de pitcheo, destacando que dichos cambios fueron fundamentales para que el equipo lograra clasificar a la postemporada.

El dilema gerencial

Asimismo, Cora mencionó que la directiva de Boston se encontraba en una posición complicada, ya que él había sido contratado por una administración anterior, y no por el exdirector de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, ni por el actual, Craig Breslow.

"Con todo el respeto hacia Chaim y Breslow, era una situación difícil para ellos", dijo Cora.

"Es su primer trabajo al frente de una organización y resulta que el mánager ya está ahí. Independientemente de cuánto me respeten, o si les caigo bien o mal, es una situación compleja. No digo que yo no fuera el hombre que ellos querían, pero fui la elección de Dave (Dombrowski). Pasamos por el proceso y él me eligió para ser el mánager de los Boston Red Sox". Cora añadió que nunca esperó que los Red Sox lo despidieran y lamentó parte de su comportamiento en las redes sociales tras lo ocurrido.

«Quizás actué de forma inmadura durante un tiempo —quién sabe— cuando me despidieron», dijo Cora. «O publiqué estupideces que... alguien debería haber dicho: "¡Quítenle el teléfono a este chaval!"».