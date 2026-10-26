El lanzador Jairo Asencio es dado de alta tras sufrir un ACV

Jairo Asencio lanzó con el Licey hasta la temporada 2024-2025. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

Jairo Asencio, el líder histórico de rescates de la Lidom, se recupera ya en su hogar luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el pasado viernes que requirió internamiento, confirmó a Diario Libre el presidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte.

Asencio, quien reside en su natal Palenque, fue llevado de urgencia al Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, donde recibió el tratamiento inicial.

Almonte explicó que el mismo viernes, al enterarse de la información, contactó al Eduard Guzmán, director del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y quien se encontraba en el Estadio Quisqueya presenciando el Águilas vs. Escogido, y de inmediato comenzaron los trámites para llevarlo a un centro especializado en Gazcue.

El exlanzador, de 43 años, fue dado de alta el domingo al comprobar el equipo médico que se había recuperado. Los jugadores y exjugadores de la Lidom disponen de un seguro del Senasa tras un acuerdo alcanzado en 2020.

Almonte explicó que el pelotero se recupera de manera satisfactoria luego de atravesar el percanse de salud.

Una carrera brillante

Asencio es el líder absoluto de todos los tiempos en la Lidom en temporada regular con 168, superando a leyendas como Arturo Peña (88) y Darío Veras (77).

También ocupa el primer puesto histórico en salvamentos en etapas de postemporada de la liga dominicana con 42, superando la marca previa que ostentaba Darío Veras (29 rescates en Round Robin y 6 en finales.

Fue parte de los Tigres del Licey desde 2013 hasta 2025 cuando fue dejado libre. Con los azules fue una pieza fundamental en cuatro campeonatos obtenidos por el equipo durante su estadía.

En 482 partidos (entre temporada regular y postemporada), registró una efectividad de 2.56, con un picheo independiente de defensa (FIP) de 2.74 y un promedio de hits y bases por bolas por entrada lanzada (WHIP) de 1.18. Además, acumuló 440 ponches en 498.1 entradas y un ERA+ de 139.