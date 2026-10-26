Las lluvias provocan segunda posposición del partido entre Estrellas y Águilas

Momento en el que suspende un partido en el Estadio Cibao. ( CEDIDA POR LIDOM. )

Las constantes lluvias que afectan gran parte del territorio nacional provocaron la posposición, por segunda ocasión, del partido que disputarían la noche de este lunes las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2026-2027.

El encuentro había sido reprogramado el pasado miércoles, luego de que se disputara la parte alta de la segunda entrada sin anotaciones. Sin embargo, las condiciones del terreno y las precipitaciones impidieron que ambos conjuntos pudieran completar el compromiso.

La terna arbitral, encabezada por Edward Pinales, comunicó la decisión de no iniciar el partido debido a que no estaban dadas las condiciones para jugar. En el lugar también estuvieron presentes los dirigentes Héctor Borg, de las Estrellas, y Luis "Pipe" Urueta, de las Águilas.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunciará oportunamente la nueva fecha para la celebración del encuentro, que representa el segundo partido suspendido por lluvia en lo que va de la actual campaña.

El próximo enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el miércoles 4 de noviembre, a las 7:30 de la noche, en el Estadio Cibao, en Santiago.

Posiciones del torneo

La suspensión se produce en un momento en que las Estrellas Orientales encabezan la clasificación del campeonato, con marca de cinco victorias y dos derrotas.

Los Tigres del Licey ocupan la segunda posición, con récord de 5-3 , a medio juego de los líderes. Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido comparten el tercer puesto, ambos con marca de 4-4.

Los Toros del Este se encuentran en la quinta posición, con tres triunfos y cinco derrotas, mientras que las Águilas Cibaeñas cierran la tabla con récord de 2-5, a tres juegos de la cima.