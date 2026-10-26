Premundial U18 continúa este lunes con entrada gratis en el Quisqueya y la Academia IPL en Guerra
República Dominicana enfrentará a Puerto Rico a las 7:00 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en la jornada de la Súper Ronda
El Campeonato Panamericano de Béisbol U18 continuará este lunes 26 de octubre con una jornada de cuatro partidos en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y la Academia IPL, en Guerra, con entrada gratuita para el público.
La programación fue ajustada debido a las lluvias que han afectado el calendario de competencia. Sin embargo, los organizadores mantienen la invitación abierta a los fanáticos para que asistan a las instalaciones y apoyen a las selecciones participantes.
En el estadio Quisqueya Juan Marichal, Nicaragua y Panamá abrirán la jornada a las 4:00 de la tarde, mientras que República Dominicana se enfrentará a Puerto Rico a las 7:00 de la noche, en un compromiso correspondiente a la Súper Ronda.
La actividad también se desarrollará en la Academia IPL, en Guerra, donde Venezuela jugará contra Estados Unidos a las 2:45 de la tarde, en el estadio 1, como parte de la Súper Ronda.
A esa misma hora, Cuba se medirá a Curazao en el estadio 2, en un partido correspondiente a la ronda de posiciones.
Transmisión de los partidos
Los encuentros del Campeonato Panamericano U18 serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, este último disponible en el área triestatal de Estados Unidos.
Los aficionados también podrán seguir los partidos a través de Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.