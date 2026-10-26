Premundial U18 continúa este lunes con entrada gratis en el Quisqueya y la Academia IPL en Guerra

La programación fue ajustada debido a las lluvias que han afectado el calendario de competencia ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA LIDOM )

El Campeonato Panamericano de Béisbol U18 continuará este lunes 26 de octubre con una jornada de cuatro partidos en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y la Academia IPL, en Guerra, con entrada gratuita para el público.

La programación fue ajustada debido a las lluvias que han afectado el calendario de competencia. Sin embargo, los organizadores mantienen la invitación abierta a los fanáticos para que asistan a las instalaciones y apoyen a las selecciones participantes.

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, Nicaragua y Panamá abrirán la jornada a las 4:00 de la tarde, mientras que República Dominicana se enfrentará a Puerto Rico a las 7:00 de la noche, en un compromiso correspondiente a la Súper Ronda.

La actividad también se desarrollará en la Academia IPL, en Guerra, donde Venezuela jugará contra Estados Unidos a las 2:45 de la tarde, en el estadio 1, como parte de la Súper Ronda.

A esa misma hora, Cuba se medirá a Curazao en el estadio 2, en un partido correspondiente a la ronda de posiciones.

Transmisión de los partidos

Los encuentros del Campeonato Panamericano U18 serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, este último disponible en el área triestatal de Estados Unidos.

Los aficionados también podrán seguir los partidos a través de Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.