Tampa Bay se aferra a Freddy Peralta para evitar rozar el abismo en la Serie Mundial

Freddy Peralta ya enfrentó a los Brewers en julio con los Mets, pero desde entonces ha mejorado. ( GETTY IMAGES )

Estos Cerveceros parecen imparables, como si estuviera ya escrito que festejarán con champaña en su año 58 de vida y ese sobre no se ha abierto. Tras lograr el mejor récord de toda la MLB (103-59), pasar como un rodillo sobre los blindados Dodgers ahora van delante 2-0 ante la fórmula algorítmica de los Rays, en la Serie Mundial.

En estos playoffs, de 10 partidos disputados en ocho estuvieron en desventaja y remontaron siete. "Tenemos que hacer los outs de rutina. Aquí no se puede cometer errores, ellos lo agarran (capitalizan) de una vez y rápido", respondió Junior Caminero a la prensa tras el juego del sábado donde la TV lo mostró molesto con compañeros en el dugout.

Los equipos que se adelantaron 2-0 en series de postemporada a 7-4 ganaron 80 de 96 veces, un 83 %.

En el camino para frenarlo se presenta hoy un mocano que ha sido de sus fichajes más fructíferos y que ha retomado el rumbo este último trimestre tras perder la brújula en su breve paso por Nueva York.

Freddy Peralta abrirá contra el equipo que llegó al Big Show, con el que fue dos veces All-Star y recibió votos al Cy Young en 2025.

El choque que marcará el retorno de la Serie Mundial a Tampa Bay desde 2007 (en 2020 no se jugó allí por el COVID-19), Peralta puede ayudar a que el match se prolongue y que el de esta noche no sea su última salida como un Rays.

El pasado 20 de julio ya enfrentó a sus excompañeros y en 5.1 entradas cedió ocho hits, siete vueltas, entonces con los Mets.

Bajón y subida

Peralta, de cara a una agencia libre donde busca un contrato alto, tuvo 5-9 con efectividad de 4.99 con los Amazings en 22 aperturas. En agosto llegó vía cambio a Florida y allí la historia fue otra, la versión que esperan la mayoría de más de 40 mil aficionados que abarrotarán el Tropicana Field esta noche.

En Tampa Bay, Peralta trabajó junto al entrenador Kyle Snyder para recuperar su nivel. Además de desplazarse hacia el lado de la tercera base en la placa de lanzamiento, eliminó su balanceo previo al envío, elevó su punto de soltada y se esforzó por realizar un movimiento más potente hacia el plato, lo que aumentó su extensión y la velocidad percibida de sus lanzamientos.

Asimismo, incrementó el uso de su cambio de velocidad y redujo su dependencia de los lanzamientos con efecto. Empezó a lanzar su recta con mayor frecuencia en la parte superior de la zona de strike.

Tras ser castigado en su primera apertura como un Rays en Colorado (nueve hits y siete carreras en 3.2 entradas), Fastball Freddy dio un giro; en los siguientes nueve choques lanzó 51.2 episodios con efectividad de 2.26.

Un desempeño que se ha prolongado hasta la postemporada donde marcha con solo dos vueltas cedidas en 16.2 capítulos y promedio de carreras limpias de 1.08. Fue elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato ante los Guardians.

Milwaukee apelará a Robert Gasser, quien tuvo marca 5-5 (3.87) en 109 episodios en la fase regular. El cuarto juego será mañana, y de ser necesario, el quinto el miércoles.

Vieron oro antes que otros

4 Firmado en 2012 con los Marineros cuando tenía 16 años por un bono de 137 mil dólares, los Brewers vieron antes que explotara el enorme potencial de Peralta.

Lo adquirieron a finales de 2015 sin haber alcanzado Clase A y en 2018 lo llamaron a la Gran Carpa. En 2020, previo a la pandemia, lo ataron con una extensión de 15.5 millones por cinco temporadas y mientras estuvo en Milwaukee devengó 22.8 millones. Sin embargo, según FanGraphs su aporte desde el montículo tuvo un valor de 141.3 millones, ganancia gigantesca para el club.