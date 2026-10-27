¿Barrera Milwaukee en la Serie Mundial? Otras 21 ediciones se decidieron por la vía rápida

El primera base de los Milwaukee Brewers, Jake Bauers (derecha), el lanzador Brandon Woodruff (centro) y el receptor Gary Sánchez celebran la victoria de los Brewers en el Juego 3 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, EE. UU., el 26 de octubre de 2026. ( EFE )

Los Cerveceros de Milwaukee buscarán esta noche completar la barrida 22 en la historia de la Serie Mundial cuando se enfrenten a los Tampa Bay Rays a partir de las 8:00 en el Tropicana Field de St. Petersburgh.

Los Cerveceros persiguen ganar su primera corona, una hazaña que también persiguen los Rays, pero están contra la pared.

Si logran la barrida esta noche, los Brewers no solo conquistarán la primera Serie Mundial en la historia de su franquicia, sino que también se unirán a los Cincinnati Reds de 1976 como los únicos equipos en haber barrido tanto la Serie de Campeonato de Liga (LCS) como la Serie Mundial.

La Liga Americana suma 13 barridas, mientras que la Liga Nacional cuenta con ocho. De las 13 barridas de la Liga Americana, ocho han sido obra de los New York Yankees. En la Liga Nacional, los Giants (de Nueva York/San Francisco) han logrado tres barridas, mientras que los Cincinnati Reds tienen dos en su haber.

En todas las series de postemporada al mejor de siete partidos, los equipos que han tomado una ventaja de 3-0 han terminado ganando la serie en 42 de 43 ocasiones (98%), y 33 de esas series concluyeron con una barrida. Esto incluye la barrida de los Brewers sobre los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

Solo dos equipos han logrado forzar un séptimo partido tras estar abajo 3-0, y únicamente los Red Sox de 2004, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) contra los Yankees, consiguieron remontar por completo para llevarse la serie.

En la Serie Mundial, específicamente, ningún equipo ha logrado llegar siquiera a un sexto partido tras encontrarse en una desventaja de 3-0.

Esta Serie Mundial ha estado marcada no solo por la magia de los Brewers, sino también por los errores de los Rays. En todas las facetas del juego —pero especialmente a la defensiva—, no han parecido el mismo equipo que dominó la División Este de la Liga Americana, se aseguró el primer puesto de la liga, barrió a sus rivales, los Yankees, en la Serie Divisional (ALDS) y remontó una desventaja de 2-1 para vencer a los Guardians en la ALCS.

Barridas en la Serie Mundial

2012: San Francisco Giants sobre Detroit Tigers

2007: Boston Red Sox sobre Colorado Rockies

2005: Chicago White Sox sobre Houston Astros

2004: Boston Red Sox sobre St. Louis Cardinals

1999: New York Yankees sobre Atlanta Braves

1998: New York Yankees sobre San Diego Padres

1990: Cincinnati Reds sobre Oakland Athletics

1989: Oakland Athletics sobre San Francisco Giants

1976: Cincinnati Reds sobre New York Yankees

1966: Baltimore Orioles sobre Los Angeles Dodgers

1963: Los Angeles Dodgers sobre New York Yankees

1954: New York Giants sobre Cleveland Indians

1950: New York Yankees sobre Philadelphia Phillies

1939: New York Yankees sobre Cincinnati Reds

1938: New York Yankees sobre Chicago Cubs

1932: New York Yankees sobre Chicago Cubs

1928: New York Yankees sobre St. Louis Cardinals

1927: New York Yankees sobre Pittsburgh Pirates

1922: New York Giants sobre New York Yankees

1914: Boston Braves sobre Philadelphia Athletics

1907: Chicago Cubs sobre Detroit Tigers