Jorge Posada sobre los Yankees: "No me siento bienvenido"

Derek Jeter (derecha), cuando era co propietario de los Miami Marlins, junto a David Ortiz (izquierda), y el ex receptor de los Yankees, Jorge Posada (centro), durante el partido Medias Rojas-Marlins. ( ARCHIVO/ AP )

La relación entre Jorge Posada y los Yanquis de Nueva York, la organización con la que construyó una carrera de 17 temporadas y conquistó cinco títulos de Serie Mundial, atraviesa una fractura que todavía permanece abierta.

El exreceptor boricua-estadounidense reveló que no se siente bienvenido cuando visita el conjunto neoyorquino, una situación que atribuye a diferencias surgidas durante la última temporada de su carrera, en 2011, cuando perdió su puesto como receptor titular.

"Podría hacerlo, pero, para decirte la verdad, no creo que ellos quieran que esté allí", expresó Posada durante una participación en el pódcast The Show, conducido por Joel Sherman y Jon Heyman, al ser preguntado sobre la posibilidad de regresar a la organización para desempeñar alguna función como dirigente o colaborador.

"No me siento bienvenido cuando voy allí, ¿sabes? Incluso durante los entrenamientos de primavera, no me siento así. No sé, simplemente no siento que me quieran allí, así que no voy", agregó.

Posada, cuyo número 20 fue retirado por los Yanquis en 2015, no ofreció detalles específicos sobre las razones de ese distanciamiento, pero señaló que los problemas de su última campaña con el gerente general Brian Cashman y el propietario Hal Steinbrenner nunca fueron abordados de manera satisfactoria.

"No sé qué pasó. Preferiría seguir adelante", manifestó. "La última temporada de mi carrera fue realmente difícil, tanto por la manera en que manejé todo de mi parte como por la forma en que los Yanquis trataron a Jorge Posada. Por eso es difícil regresar y volver a sentir aquello".

Una figura de la dinastía

Posada fue uno de los protagonistas de la dinastía de los Yanquis a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000.

Su liderazgo detrás del plato y su presencia en el clubhouse lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de aquella generación, junto a Derek Jeter, Mariano Rivera y Andy Pettitte.

El receptor fue parte de cinco equipos campeones de la Serie Mundial y ocupó la titularidad detrás del plato cuando Nueva York conquistó su más reciente campeonato, en 2009.

Sin embargo, desde aquel título, la franquicia acumula 17 temporadas sin levantar el trofeo de campeón, pese a clasificarse para los playoffs en 13 ocasiones durante ese período. Los Yanquis perdieron la Serie Mundial de 2024 frente a los Dodgers de Los Ángeles y quedaron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Americana en cada una de las dos temporadas siguientes.

Aaron Boone, quien fue compañero de Posada y dirige actualmente al equipo, regresará en 2027 para su décima campaña al frente de los Yanquis. Aunque el conjunto continúa sin conquistar otro campeonato, el antiguo receptor considera que tanto Boone como Cashman pueden conducirlo nuevamente a la cima.

Su respaldo a ambos, sin embargo, no significa que esté conforme con todos los aspectos de la organización.

Reclama mayor disciplina

A sus 56 años, Posada entiende que los Yanquis necesitan modificar aspectos de su cultura interna, particularmente en lo relacionado con la disciplina y la responsabilidad individual de los jugadores.

El exreceptor también planteó la posibilidad de incorporar integrantes al cuerpo técnico de Boone que procedan de fuera de la organización, con el propósito de introducir nuevas ideas y ayudar al equipo a alcanzar un nivel competitivo superior.

"Los errores mentales se magnifican durante los playoffs", sostuvo Posada al explicar su posición.

"Durante la temporada, si ocurren y no se corrigen, es cuando se convierten en un problema. Hay que actuar más durante la campaña y hacer que estos muchachos asuman una mayor responsabilidad", agregó.

Para ilustrar su planteamiento, utilizó un ejemplo concreto sobre la falta de esfuerzo en una jugada: "¿No corriste hacia la primera base? Sácalo del partido. Haz que entienda que esto significa algo".

Posada insistió en que los jugadores deben comprender la exigencia que implica vestir el uniforme de los Yanquis y que las decisiones disciplinarias no deben limitarse a los momentos decisivos de la postemporada.

"No es un juego; realmente es un trabajo. Y algunos jugadores no están haciendo su trabajo", sentenció.

Las declaraciones de Posada ponen de manifiesto una distancia que persiste más de una década después de su retiro.

Aunque sigue siendo una de las figuras históricas de la franquicia, su testimonio deja claro que los cinco campeonatos y los años de liderazgo no han sido suficientes para cerrar las heridas que dejó el final de su carrera en Nueva York.