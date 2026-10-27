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Las Águilas contratan al lanzador panameño Sadrac Franco

El derecho cuenta con una trayectoria de siete temporadas en el béisbol de Ligas Menores

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    Las Águilas contratan al lanzador panameño Sadrac Franco
    Sadrac Franco (CEDIDA POR LAS AGUILAS CIBAEÑAS)

    Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del relevista panameño Sadrac Franco, de 26 años de edad, para la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

    El derecho cuenta con una trayectoria de siete temporadas en el béisbol de Ligas Menores (Anaheim, San Francisco y San Diego), acumulando récord de 14-15 y 4.47 de efectividad con 231 ponches en 217.1 entradas.

    Recientemente vio acción en la sucursal Doble A de los Padres de San Diego (San Antonio Missions), donde registró una marca de 6-3 y un porcentaje de efectividad de 5.28 en 43 apariciones como relevista, acumulando 69 ponches en 59.1 entradas lanzadas.

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    Objetivos del equipo

    Asimismo, Franco viene de concretar una destacada actuación en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) durante la contienda 2025-2026 con los Jaguares de Nayarit, donde dejó un impecable récord de 3-0 y una efectividad de 1.40 en 20 presentaciones.

    • Con la llegada de Franco, la directiva y el cuerpo técnico aguilucho buscan darle profundidad al bullpen en las entradas intermedias y finales.

    El panameño tiene capacidad de ponchar y el conjunto aguilucho espera que sea de ayuda para los momentos de mayor presión.

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