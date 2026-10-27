El pitcheo; el dolor de cabeza escarlata

Reid VanScoter fue electo MVP de la semana. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

El Escogido ha tenido que depender de una ofensiva descomunal para arrancar con porcentaje de .500 en sus primeros ocho partidos (4-4) debido al desempeño en el montículo, que ha sido el peor de la liga.

La ofensiva que dirige Ramón Santiago ha manufacturado 48 vueltas, incluyendo 15 el domingo en La Romana, nueve contra los Gigantes y otras nueve frente a las Águilas.

El pitcheo rojo registra una efectividad colectiva de 6.34, muy por encima de la media del circuito, situada en 5.01. Además, ha permitido más de 10 carreras en tres encuentros, dos de ellos saldados con derrotas.

El Escogido permitió 12 anotaciones al Licey en el Día Inaugural, recibió 14 de los Gigantes del Cibao el 21 de octubre y concedió 11 frente a los Toros del Este el pasado domingo.

Situación del bullpen

Los abridores melenudos apenas han trabajado 21.1 entradas, con una efectividad de 7.17, la más alta entre los equipos de Lidom.

La escasa duración de las aperturas representa un desafío para el resto del cuerpo de lanzadores, obligado a asumir una mayor carga de trabajo.

El panorama no mejora cuando el partido pasa a manos del relevo. El bullpen escarlata acumula 49.2 entradas de labor, con una efectividad de 5.98, la segunda peor de la liga, solo por detrás de los Toros, que registran 7.30.

La combinación de aperturas cortas y un relevo que también ha permitido carreras con frecuencia dificulta que los Leones puedan administrar ventajas y mantener bajo control los partidos.

Luis Guerrero (9.82 ERA), Aneurys Zabala (7.71 ERA) y Patrick Halligan (8.31 ERA) son hombres del bullpen que han quedado a deber hasta el momento.

En el lado positivo destaca la labor del MVP de la semana Reid VanScoter, que en cuatro salidas va con 2-0 y 0.00 de efectividad con siete ponches, y Kelly Austin, que no ha permitido carrera en cuatro entradas.

5.01 Es la efectividad colectiva de la Liga Dominicana de Béisbol en los primeros 23 partidos.





Los Leones ocupan el tercer puesto de la tabla de posiciones, pero sus números dejan claro que el pitcheo sigue siendo una asignatura pendiente.