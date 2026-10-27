La pizarra del campeonato ha estado más abultada que la pasada temporada

Las Estrellas han marcado 32 carreras en últimos 3 juegos. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

El salto cuantitativo entre la pasada campaña y la actual tiene, o debe de tener, a los equipos y sus respectivos rivales con cierto cuidado.

Hasta el domingo se jugaron 23 partidos en su fechas calendario con uno suspendido (dos veces). Un buen paso para la organización, que en el torneo pasado, su día inaugural al 31 de octubre, vio pospuesto por lluvia 24 encuentros.

En este período el carreraje mantiene al acecho a los mánager y coaches de bullpen.

Basta observar que en esos primeros 23 juegos de la campaña 2025-26 se anotaron 240 carreras, por debajo de las 270 de esta campaña, que solo el pasado domingo vio una jornada de 58 vueltas de forma combinada, especialmente alimentada por las 26 entre Escogido (15) y Toros (11).

El promedio de carreras por partido fue de 10.43, en el período pasado, también por debajo del 11.74 del actual campeonato.

En ese tramo solo cuatro veces un equipo anotó 10 o más carreras; tres menos que el actual torneo.

Hubo dos blanqueadas en 2025, que vio ocho resultados definidos por margen de una carrera, contra tres y tres en ese mismo orden en 2026, eso es el 34.8 % contra el 13 %. Dos equipos resaltan en sus últimos tres juegos: las Estrellas han marcado 32 vueltas y el Escogido 26.

El carreraje oriental le ha permitido escalar a la primera posición con 5-2 y el Escogido empatar en el tercer puesto de la clasificación con 4-4

¿Esto tiene alguna explicación? No piense en la pelota, es la misma del pasado año, según una persona con conocimiento del tema. A su vez agrega que se debe también a la gran cantidad de jóvenes, con mayor rapidez para sacar el bate.

Bonifacio, pero Jorge

Del Licey pasó a los Gigantes y de ahí a las Águilas Cibaeñas esta temporada.

Es el trayecto de Jorge Bonifacio, quien, según datos de Lidom, hizo historia el domingo como la primera pareja de hermanos en conectar un triple en un mismo partido, hazaña que comparte con su hermano Emilio Bonifacio (Tigres).

Lo importantes es "venir a demostrar aquí que todavía puedo aportar en esta liga y ayudar cada noche al equipo a ganar", dijo Bonifacio, quien batea .462, un jonrón y siete empujadas en 13 turnos oficiales.

Juegos de hoy

Hora Equipos Estadio

7:00 p.m. Escogido vs. Gigantes J. Javier

7:30 p.m. Toros vs. Licey Quisqueya

7:30 p.m. Águilas vs. Estrellas T. Vargas