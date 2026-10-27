Lidom pospone los tres partidos de este martes

El terreno del Estadio Quisqueya Juan Marichal cubierto por una lona. ( ARCHIVO DL )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció la posposición de los tres partidos programados para este martes en Santo Domingo, San Francisco de Macorís y San Pedro de Macorís, debido a las condiciones climáticas imperantes.

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres del Licey tenían previsto recibir a los Toros del Este, los Leones del Escogido ante los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián de San Francisco de Macorís, mientras que en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, las Águilas Cibaeñas visitarían a las Estrellas Orientales.

La Liga informó que las nuevas fechas para la celebración de ambos encuentros serán anunciadas oportunamente.

Las posiciones

Las Estrellas Orientales se mantienen en la cima con marca de 5-2, una racha de tres victorias, seguidos por los Tigres del Licey (5-3), mientras los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido comparten el tercer puesto con récord de 4-4; los escarlatas acumulan tres triunfos consecutivos.

Los Toros del Este ocupan la quinta posición con 3-5 y cuatro derrotas seguidas, mientras las Águilas Cibaeñas están en el último lugar con 2-5, aunque vienen de ganar su último partido.

Los próximos partidos

La jornada de este miércoles presenta tres partidos a partir de las 7:30 de la noche:

Los Gigantes del Cibao visitarán a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli, los Leones del Escogido se enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao y las Estrellas Orientales jugarán contra los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.